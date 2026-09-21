AISA Protest: नेहा बोरा के खिलाफ लखनऊ में प्रदर्शन, योगी सेना ने JNU से निष्कासन की मांग उठाई

नेहा बोरा के खिलाफ यह विरोध हाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर की गई कथित टिप्पणी के विवाद के बीच सामने आया है। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, 14 सितंबर को गोरखपुर में आयोजित एक Gen-Z महाजुटान कार्यक्रम के दौरान नेहा बोरा की टिप्पणी को लेकर भाजपा और कुछ अन्य संगठनों ने आपत्ति जताई थी। इसके बाद अलग-अलग स्थानों पर उनके खिलाफ शिकायतें दिए जाने की खबरें सामने आईं। योगी सेना (भारत) की ओर से भी हजरतगंज कोतवाली में शिकायत देकर नेहा बोरा के खिलाफ कार्रवाई की मांग किए जाने की रिपोर्ट सामने आई है। संगठन ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ कथित तौर पर अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया गया। इन आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष संबंधित जांच और आधिकारिक कार्रवाई के बाद ही सामने आएगा।