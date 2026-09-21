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AISA Protest: नेहा बोरा के खिलाफ लखनऊ में प्रदर्शन, योगी सेना ने JNU से निष्कासन की मांग उठाई

Neha Bora Protest: लखनऊ में योगी सेना भारत ने AISA अध्यक्ष नेहा बोरा के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान किया। संगठन JNU से निष्कासन समेत कार्रवाई की मांग करेगा।
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लखनऊ

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Ritesh Singh

Sep 21, 2026

नेहा बोरा के खिलाफ JNU से निष्कासन की मांग (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

नेहा बोरा के खिलाफ JNU से निष्कासन की मांग (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

Yogi Sena Bharat: ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा के खिलाफ सोमवार को लखनऊ में प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। योगी सेना (भारत) की ओर से 21 सितंबर को दोपहर तीन बजे हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा पार्क में प्रदर्शन किए जाने की घोषणा की गई है। संगठन की ओर से कहा गया है कि प्रदर्शन के दौरान नेहा बोरा के खिलाफ कार्रवाई और उन्हें जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) से निष्कासित किए जाने की मांग उठाई जाएगी।

कथित टिप्पणी को लेकर विरोध

नेहा बोरा के खिलाफ यह विरोध हाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर की गई कथित टिप्पणी के विवाद के बीच सामने आया है। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, 14 सितंबर को गोरखपुर में आयोजित एक Gen-Z महाजुटान कार्यक्रम के दौरान नेहा बोरा की टिप्पणी को लेकर भाजपा और कुछ अन्य संगठनों ने आपत्ति जताई थी। इसके बाद अलग-अलग स्थानों पर उनके खिलाफ शिकायतें दिए जाने की खबरें सामने आईं। योगी सेना (भारत) की ओर से भी हजरतगंज कोतवाली में शिकायत देकर नेहा बोरा के खिलाफ कार्रवाई की मांग किए जाने की रिपोर्ट सामने आई है। संगठन ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ कथित तौर पर अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया गया। इन आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष संबंधित जांच और आधिकारिक कार्रवाई के बाद ही सामने आएगा।

गांधी प्रतिमा पार्क में जुटेंगे कार्यकर्ता

योगी सेना (भारत) ने सोमवार दोपहर तीन बजे हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा पार्क में प्रदर्शन की घोषणा की है। संगठन के कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को देखते हुए कार्यक्रम स्थल के आसपास सुरक्षा और यातायात व्यवस्था पर भी नजर रहेगी। प्रदर्शन के दौरान संगठन की ओर से नेहा बोरा के खिलाफ कार्रवाई की मांग को प्रमुखता से उठाए जाने की बात कही गई है। संगठन का कहना है कि सार्वजनिक जीवन में सक्रिय छात्र नेताओं और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन उनके अनुसार किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसी मुद्दे को लेकर वे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

JNU से निष्कासन की मांग

प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में नेहा बोरा को JNU से निष्कासित करने की मांग शामिल है। योगी सेना (भारत) का कहना है कि विश्वविद्यालय स्तर पर भी इस मामले को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और यदि नियमों का उल्लंघन हुआ है तो संबंधित संस्थान को कार्रवाई करनी चाहिए।हालांकि, नेहा बोरा JNU की शोधार्थी और AISA की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हालिया रिपोर्टों के अनुसार वह छात्र आंदोलनों में सक्रिय रही हैं और देशभर में शिक्षा तथा छात्र हितों से जुड़े मुद्दों को लेकर आयोजित आंदोलनों में उनकी भूमिका रही है।

लखनऊ में पहले भी उठी आवाज

नेहा बोरा हाल में लखनऊ में भी छात्र और युवा आंदोलन से जुड़े कार्यक्रम में शामिल हुई थीं। 16 सितंबर को लखनऊ में आयोजित ‘लखनऊ विद जेन-जी’ कार्यक्रम में उन्होंने देशभर में चल रहे छात्र आंदोलनों को लेकर अपनी बात रखी थी। इस दौरान उनके बयानों को लेकर भी राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर प्रतिक्रियाएं सामने आई थीं। वहीं, उनके खिलाफ विरोध करने वाले संगठन अब लखनऊ में सड़क पर उतरने की तैयारी में हैं। प्रदर्शन के जरिए संगठन अपनी आपत्ति दर्ज कराने के साथ ही नेहा बोरा के खिलाफ कार्रवाई की मांग प्रशासन और संबंधित संस्थानों के सामने रखने की तैयारी में है।

कार्रवाई पर टिकी नजर

फिलहाल इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा नजर सोमवार को होने वाले प्रदर्शन और प्रशासन की प्रतिक्रिया पर रहेगी। प्रदर्शन के दौरान संगठन की ओर से अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिए जाने की भी संभावना है। वहीं, नेहा बोरा के खिलाफ लगाए गए आरोपों की वास्तविक स्थिति संबंधित शिकायतों की जांच और आधिकारिक कार्रवाई के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

मामले को लेकर छात्र राजनीति और सामाजिक संगठनों के बीच भी चर्चा तेज है। एक ओर योगी सेना (भारत) कार्रवाई और निष्कासन की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही है, वहीं नेहा बोरा और AISA की ओर से छात्र आंदोलनों तथा सरकार की नीतियों को लेकर अपनी राजनीतिक और छात्र हितों से जुड़ी राय लगातार सामने रखी जाती रही है।

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Updated on:

21 Sept 2026 11:44 am

Published on:

21 Sept 2026 11:44 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / AISA Protest: नेहा बोरा के खिलाफ लखनऊ में प्रदर्शन, योगी सेना ने JNU से निष्कासन की मांग उठाई

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