ओवैसी के गठबंधन पर ओम प्रकाश राजभर बोले- अखिलेश यादव और राहुल गांधी को मुस्लिम CM पसंद नहीं, कैसे बनेगा गठबंधन?

उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि यहां बड़ी आबादी रहती है और उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। उन्होंने कहा कि आज नहीं तो कल उत्तर प्रदेश का बंटवारा होना तय है। राजभर ने कहा कि जिस दिन उत्तर प्रदेश चार हिस्सों में बंटेगा, उस समय पूर्वांचल की आबादी को देखते हुए यहां का पहला मुख्यमंत्री राजभर समाज का बेटा होगा। राजभर ने कहा कि वह अंबेडकर नगर में हैं और जिस भी दल के साथ गठबंधन करेंगे, उसके साथ मिलकर पूर्वांचल में राजनीतिक भूमिका को लेकर आगे बढ़ेंगे। उन्होंने पूर्वांचल के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर राजभर समाज के व्यक्ति का दावा किया।