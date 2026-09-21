‘अखिलेश के माफिया, माफिया के अखिलेश’, ‘आजम और मुख्तार चलाते थे सरकार’, यूपी के कई शहरों में सपा के खिलाफ लगे पोस्टर

पोस्टरों में अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, आजम खान, याकूब कुरैशी, अनिल दुजाना समेत कई नामों का जिक्र किया गया है। अतीक अहमद के बारे में पोस्टर में लिखा गया है कि लैंड क्रूजर में बैठकर अतीक अपहरण करता था। अवध क्षेत्र के पोस्टर में अतीक, आजम, मुख्तार, गुलशन यादव, मित्रसेन यादव और रिजवान जहीर के नाम शामिल हैं। पोस्टर में आरोप लगाया गया है कि सपा काल में आजम खान भैंसों की चोरी करता था। वहीं नवाब सिंह को अखिलेश का करीबी बताते हुए उनके ऊपर रेप का आरोप लगाए जाने का जिक्र किया गया है।