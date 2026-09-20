‘संविधान की कॉपी और आंबेडकर की प्रतिमा, BJP का पहला टारगेट!’ सपा प्रमुख अखिलेश यादव का तीखा पलटवार

Akhilesh Yadav Targets BJP Over Ambedkar Statue Vandalism: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए दावा किया कि भाजपा शासनकाल में राज्य के 72 जिलों में बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर की 151 से अधिक प्रतिमाएं खंडित या क्षतिग्रस्त की गईं, लेकिन अब तक मात्र 14 लोगों की ही गिरफ्तारी हो सकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि तोड़फोड़ जानबूझकर की गई क्योंकि BJP संविधान बदलना चाहती थी लेकिन ऐसा करने में नाकाम रही।