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Lucknow Gas Cutting Raid: पारा में अवैध गैस कटिंग पर छापा, 27 सिलेंडर बरामद, कार्रवाई के दौरान आरोपी फरार

Lucknow Gas Raid: लखनऊ के पारा क्षेत्र में आपूर्ति विभाग ने अवैध गैस कटिंग की सूचना पर छापा मारकर 27 सिलेंडर बरामद किए। कार्रवाई के दौरान आरोपी मौके से फरार हो गया।
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लखनऊ

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Ritesh Singh

Sep 20, 2026

कार्रवाई के दौरान बरामद किए गए 27 गैस सिलेंडर, जिन्हें कमांडर गैस सर्विस भेजा गया। (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

कार्रवाई के दौरान बरामद किए गए 27 गैस सिलेंडर, जिन्हें कमांडर गैस सर्विस भेजा गया। (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

Lucknow LPG Cylinders Raid : राजधानी लखनऊ में घरेलू गैस सिलेंडरों की अवैध कटिंग और रिफिलिंग की शिकायतों के बीच आपूर्ति विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। पारा थाना क्षेत्र के बुद्धेश्वर स्थित जनता बिहार कॉलोनी में विभागीय टीम ने छापेमारी कर मौके से 27 गैस सिलेंडर बरामद किए हैं। कार्रवाई के दौरान मौके पर मौजूद आरोपी टीम को देखते ही फरार हो गया। विभाग ने बरामद सिलेंडरों को सुरक्षित रखने के लिए कमांडर गैस सर्विस भेज दिया है। मामले में विभागीय स्तर पर आगे की कार्रवाई जारी है।

शिकायत के बाद हरकत में आया आपूर्ति विभाग

जानकारी के मुताबिक पारा क्षेत्र में गैस सिलेंडरों की अवैध कटिंग और अनधिकृत तरीके से गैस निकालने की गतिविधियों की सूचना विभाग को मिली थी। सूचना को गंभीरता से लेते हुए आपूर्ति विभाग की टीम ने मामले की जांच शुरू की। इसके बाद एआरओ अरविंद कुमार के नेतृत्व में आपूर्ति निरीक्षक और पुलिस बल के साथ टीम ने बुद्धेश्वर क्षेत्र की जनता बिहार कॉलोनी में छापेमारी की। अचानक हुई इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। टीम ने जिस स्थान पर छापा मारा, वहां गैस सिलेंडर रखे होने की जानकारी सामने आई। विभागीय अधिकारियों ने मौके पर मौजूद सिलेंडरों की जांच शुरू की। कार्रवाई के दौरान कुल 27 गैस सिलेंडर बरामद किए गए।

टीम पहुंची तो मौके से फरार हुआ आरोपी

विभागीय टीम के पहुंचते ही वहां मौजूद व्यक्ति मौके से निकल गया। अधिकारियों ने उसे पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह टीम के हाथ नहीं आया। विभाग अब बरामद सिलेंडरों से जुड़े दस्तावेज और मौके पर चल रही गतिविधियों की जांच कर रहा है। अधिकारियों के मुताबिक गैस सिलेंडरों की अवैध कटिंग, रिफिलिंग अथवा बिना अनुमति गैस का स्थानांतरण न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि इससे गंभीर हादसे की आशंका भी बनी रहती है। ऐसे मामलों में थोड़ी सी लापरवाही भी आगजनी या विस्फोट का कारण बन सकती है। यही वजह है कि विभाग अवैध गैस कारोबार से जुड़े मामलों में लगातार निगरानी और कार्रवाई कर रहा है।

27 सिलेंडर बरामद होने से बढ़ी गंभीरता

छापेमारी के दौरान एक साथ 27 गैस सिलेंडरों की बरामदगी ने मामले को गंभीर बना दिया है। विभागीय टीम अब यह पता लगाने में जुटी है कि ये सिलेंडर किसके नाम पर थे और इन्हें वहां किस उद्देश्य से रखा गया था। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि सिलेंडरों के साथ किसी तरह की कटिंग, रिफिलिंग या गैस स्थानांतरण की प्रक्रिया की जा रही थी या नहीं। बरामद सिलेंडरों को मौके से हटाकर कमांडर गैस सर्विस भेजा गया है। वहां सिलेंडरों को सुरक्षित रखा गया है, ताकि विभागीय जांच के दौरान उनकी स्थिति और उनसे जुड़े रिकॉर्ड का परीक्षण किया जा सके। अधिकारियों की ओर से बरामदगी से संबंधित आवश्यक दस्तावेज और रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है।

पुलिस बल के साथ पहुंची थी टीम

अवैध गैस से जुड़ी कार्रवाई के दौरान सुरक्षा को देखते हुए आपूर्ति विभाग की टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची थी। एआरओ अरविंद कुमार और आपूर्ति निरीक्षक की मौजूदगी में छापेमारी की गई। पुलिस की मौजूदगी के कारण टीम ने मौके पर सिलेंडरों की जांच और बरामदगी की कार्रवाई पूरी की। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि गैस सिलेंडरों से जुड़े किसी भी अवैध कारोबार को लेकर सूचना मिलने पर नियमानुसार जांच की जाएगी। यदि जांच में नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ विधिक और विभागीय प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

अवैध गैस कारोबार पर विभाग की नजर

राजधानी के कई इलाकों में गैस सिलेंडरों के अनधिकृत इस्तेमाल, अवैध रिफिलिंग और गैस ट्रांसफर की शिकायतें समय-समय पर सामने आती रही हैं। ऐसे स्थान अक्सर आबादी वाले इलाकों में होने के कारण स्थानीय लोगों की सुरक्षा के लिए भी चिंता का विषय बन जाते हैं। पारा के जनता बिहार कॉलोनी में हुई कार्रवाई के बाद विभाग अब इस बात की भी जांच कर सकता है कि बरामद सिलेंडरों का इस्तेमाल किस गतिविधि के लिए किया जा रहा था। इसके अलावा मौके से फरार हुए व्यक्ति की पहचान और भूमिका के संबंध में भी जानकारी जुटाई जा रही है।

विभागीय कार्रवाई जारी

आपूर्ति विभाग ने बरामद 27 सिलेंडरों को सुरक्षित स्थान पर भेजने के साथ ही मामले की जांच आगे बढ़ा दी है। विभागीय अधिकारियों की ओर से मौके की कार्रवाई, बरामदगी और संबंधित रिकॉर्ड के आधार पर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद यह स्पष्ट होगा कि मौके पर किस तरह की गतिविधि संचालित की जा रही थी और उसके लिए कौन जिम्मेदार था। फिलहाल छापेमारी के दौरान आरोपी के मौके से फरार होने के कारण कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है। विभाग संबंधित व्यक्ति की पहचान और मामले से जुड़े अन्य तथ्यों की पड़ताल कर रहा है। अधिकारियों का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

आबादी के बीच ऐसी गतिविधियों पर उठते हैं सुरक्षा सवाल

गैस सिलेंडरों के भंडारण और इस्तेमाल को लेकर सुरक्षा मानकों का पालन बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। खासकर घनी आबादी वाले क्षेत्रों में गैस से संबंधित अनधिकृत गतिविधियां स्थानीय लोगों के लिए जोखिम पैदा कर सकती हैं। जनता बिहार कॉलोनी में हुई छापेमारी के बाद एक बार फिर यह सवाल सामने आया है कि रिहायशी इलाकों में गैस सिलेंडरों का भंडारण और उनका इस्तेमाल किस उद्देश्य से किया जा रहा था। आपूर्ति विभाग की यह कार्रवाई ऐसे मामलों पर निगरानी बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। विभागीय जांच पूरी होने के बाद ही मामले में नियमों के उल्लंघन और जिम्मेदारी से संबंधित स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

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Updated on:

20 Sept 2026 03:38 pm

Published on:

20 Sept 2026 03:38 pm

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