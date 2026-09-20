Lucknow Gas Cutting Raid: पारा में अवैध गैस कटिंग पर छापा, 27 सिलेंडर बरामद, कार्रवाई के दौरान आरोपी फरार

छापेमारी के दौरान एक साथ 27 गैस सिलेंडरों की बरामदगी ने मामले को गंभीर बना दिया है। विभागीय टीम अब यह पता लगाने में जुटी है कि ये सिलेंडर किसके नाम पर थे और इन्हें वहां किस उद्देश्य से रखा गया था। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि सिलेंडरों के साथ किसी तरह की कटिंग, रिफिलिंग या गैस स्थानांतरण की प्रक्रिया की जा रही थी या नहीं। बरामद सिलेंडरों को मौके से हटाकर कमांडर गैस सर्विस भेजा गया है। वहां सिलेंडरों को सुरक्षित रखा गया है, ताकि विभागीय जांच के दौरान उनकी स्थिति और उनसे जुड़े रिकॉर्ड का परीक्षण किया जा सके। अधिकारियों की ओर से बरामदगी से संबंधित आवश्यक दस्तावेज और रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है।