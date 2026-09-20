PM मोदी के ‘मां’ वाले बयान पर बढ़ा विवाद, बृजभूषण सिंह बोले- राहुल गांधी को भारतीय संस्कृति समझनी चाहिए

बीजेपी के पूर्व सांसद बृज भूषण शरण सिंह (फोटो-ANI)
PM Modi Maa Controversy: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां को लेकर टिप्पणी का मामला एक बार फिर गरमा गया है। बीजेपी के पूर्व सांसद बृज भूषण शरण सिंह ने विपक्षी नेता (LoP) राहुल गांधी पर निशाना साधा है।
बृज भूषण ने कहा कि राहुल गांधी को भारतीय संस्कृति और परंपराओं में मां के सम्मान की अहमियत समझनी चाहिए। बता दें उन्होंने यह टिप्पणी रविवार को एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान की।
बृज भूषण ने कहा कि अगर उनके किसी कार्यक्रम में किसी की मां को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की जाती, तो वह उसे रोकने की कोशिश करते। साथ ही वह इस पर अफसोस भी जताते। उन्होंने कहा कि बात सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की मां की नहीं है। किसी भी मां के बारे में अपमानजनक टिप्पणी को सही नहीं माना जाना चाहिए।
बृज भूषण ने राहुल गांधी के सामने और उनके मंच पर कथित टिप्पणी किए जाने का भी जिक्र किया। उन्होंने राहुल गांधी की प्रतिक्रिया पर सवाल उठाया। और कहा कि भारतीय संस्कृति में मां का स्थान बेहद महत्वपूर्ण है। लोकसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी को इतिहास और भारतीय परंपराओं में मां के सम्मान की जगह को समझना चाहिए।
बृज भूषण ने राहुल गांधी के फोन टैपिंग से जुड़े आरोपों पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने पूरा सिस्टम हैक कर लिया है। उन्होंने WhatsApp और Facebook जैसे प्लेटफॉर्म से जुड़ी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह तक पहुंचाए जाने का दावा भी किया है।
बृज भूषण ने इन आरोपों के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल का बचाव किया। उन्होंने डोभाल को महत्वपूर्ण और जिम्मेदार पद पर बताया। उन्होंने कहा कि अगर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े गंभीर मामलों की जानकारी प्रधानमंत्री या गृह मंत्री तक पहुंचाई जाती है, तो इसमें परेशानी क्या है।
बृज भूषण ने राहुल गांधी की राजनीति को लेकर भी कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अक्सर अडानी-अंबानी और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर बयान देते हैं। इससे चुनावों में असली मुद्दों पर चर्चा छूट जाती है।
दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव का भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी छात्रों से मिल रहे हैं। लेकिन उन्हें छात्रों के बीच अपने मुद्दों पर विचार करना चाहिए। DU चुनाव में ABVP ने प्रमुख पदों पर जीत दर्ज की, जबकि NSUI कोई बड़ा पद हासिल नहीं कर सकी। बृज भूषण ने इसे राहुल गांधी के छात्र संपर्क अभियान से जोड़कर सवाल उठाया। चुनाव में गड़बड़ी के कांग्रेस के आरोपों पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हर चुनाव में गड़बड़ी की बात करना कांग्रेस का एक तरह का नारा बन गया है। इसी संदर्भ में उन्होंने राहुल गांधी की अमेठी से जीत का भी सवाल उठाया।
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