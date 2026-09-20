PM मोदी के ‘मां’ वाले बयान पर बढ़ा विवाद, बृजभूषण सिंह बोले- राहुल गांधी को भारतीय संस्कृति समझनी चाहिए

दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव का भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी छात्रों से मिल रहे हैं। लेकिन उन्हें छात्रों के बीच अपने मुद्दों पर विचार करना चाहिए। DU चुनाव में ABVP ने प्रमुख पदों पर जीत दर्ज की, जबकि NSUI कोई बड़ा पद हासिल नहीं कर सकी। बृज भूषण ने इसे राहुल गांधी के छात्र संपर्क अभियान से जोड़कर सवाल उठाया। चुनाव में गड़बड़ी के कांग्रेस के आरोपों पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हर चुनाव में गड़बड़ी की बात करना कांग्रेस का एक तरह का नारा बन गया है। इसी संदर्भ में उन्होंने राहुल गांधी की अमेठी से जीत का भी सवाल उठाया।