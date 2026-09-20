UP Politics: अखिलेश का 2027 प्लान, हर सीट पर 27 हजार वोट बढ़ाने का लक्ष्य, भाजपा पर बरसे

अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में विपक्षी नेताओं, कार्यकर्ताओं और सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों पर मुकदमे दर्ज किए गए। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने पर ऐसे मामलों की समीक्षा कराई जाएगी और जो मुकदमे राजनीतिक दुर्भावना या गलत तरीके से दर्ज किए गए पाए जाएंगे, उन्हें नियमानुसार समाप्त कराने की कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले भी अखिलेश यादव प्रदेश सरकार पर कानूनों के कथित दुरुपयोग और विपक्ष को निशाना बनाने के आरोप लगा चुके हैं। उन्होंने कहा था कि सरकार कानून और संविधान के मुताबिक काम नहीं कर रही है तथा पुलिस और प्रशासन को मनमाने ढंग से काम करने की छूट दी गई है। इन आरोपों को राज्य सरकार की ओर से स्वीकार किया गया तथ्य नहीं माना जा सकता; ये सपा अध्यक्ष के राजनीतिक दावे हैं।