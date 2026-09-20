राहुल गांधी के ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम पर योगी भड़के, कहा- कांग्रेस के ‘युवराज’ का व्यवहार पूरी नारी जाति का अपमान है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (PC: ANI)
CM Yogi Adityanath Statement: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा के गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में आयोजित 'उत्कर्ष नारी सम्मान युवा अभियान' कार्यक्रम में शिरकत की। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी भी विशेष रूप से मौजूद रहे। इस दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर कड़ा प्रहार करते हुए कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी। कार्यक्रम में पहुंचे CM योगी ने राहुल गांधी के इंदौर में आयोजित ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम को लेकर उन पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस के ‘युवराज’ ने जिस तरह का व्यवहार किया, वह पूरी नारी जाति का अपमान है।
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