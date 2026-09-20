‘BJP को तीसरी बार रोकना है तो हमारे साथ आएं’, चुनाव से पहले ओवैसी का बड़ा ऐलान, अखिलेश के बयान पर भी दिया जवाब

जयंत चौधरी और उनके परिवार को लेकर दिए गए बयानों पर ओवैसी ने कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि वह जयंत चौधरी और उनकी पत्नी को अच्छी तरह जानते हैं। इस तरह के बयान देना पूरी तरह से गलत है और इससे बयान देने वाले की मानसिकता दुनिया के सामने बेनकाब होती है। ओवैसी ने कहा कि वह आज भी जयंत चौधरी से मिलते हैं और उनसे सवाल पूछते हैं कि चौधरी साहब आपने BJP क्यों ज्वाइन की, जिस पर वे मुस्कुराकर बाद में बात करने की बात कहते हैं। उन्होंने कहा कि वैचारिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन किसी पुराने साथी का इस तरह अपमान करना गलत मानसिकता को दर्शाता है।