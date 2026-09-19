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बुलंदशहर

‘फर्जी पीडीए चलाकर जनता को गुमराह कर रहे हैं’, अखिलेश यादव पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य का तीखा हमला

keshav Prasad Maurya Targets SP PDA Campaign: उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बुलंदशहर में सपा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का PDA अभियान पूरी तरह फर्जी है। सपा सिर्फ सैफई की पार्टी बनकर रह जाएगी।
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बुलंदशहर

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Mohsina Bano

Sep 19, 2026

UP Election 2027 UP Politics Keshav Prasad Maurya Akhilesh Yadav

केशव मौर्य ने अखिलेश को घेरा (photo- @ xkpmaurya1)

Keshav Prasad Maurya Statement:उत्तर प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर बेहद तीखा हमला बोला है। उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी का भविष्य पूरी तरह खत्म हो रहा है और आने वाले समय में यह पार्टी सिर्फ सैफई तक सिमटकर रह जाएगी। उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक भी सपा का कोई दूर दूर तक राजनीतिक भविष्य दिखाई नहीं देता है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शनिवार को बुलंदशहर के शिकारपुर पहुंचे जहां उन्होंने भाजपा विधायक एवं पूर्व मंत्री अनिल शर्मा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने सपा के PDA अभियान को पूरी तरह फर्जी करार दिया।

'जनता ने उड़ा दी है PDA रथ की धज्जियां'

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव भले ही फर्जी PDA अभियान चलाने की बात करते हों लेकिन जनता ने उनके इस PDA रथ की धज्जियां उड़ा दी हैं और उन्हें पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान जनता को गुमराह करके जो वोट हासिल किए गए थे अब उनके नीचे की जमीन पूरी तरह खिसक चुकी है। उन्होंने समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए उसे माफिया, गुंडे और दंगाइयों की पार्टी करार दिया। उन्होंने कहा कि सपा को वोट देने का सीधा मतलब प्रदेश में गुंडागर्दी और अराजकता को बढ़ावा देना है।

2027 में भाजपा जीतेगी 300 से ज्यादा सीटें

आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर बड़ा दावा करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा का गठबंधन बेहद मजबूत है और पार्टी पूरी तरह एकजुट है। आगामी विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में ही लड़ा जाएगा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा के पास समर्पित बूथ अध्यक्ष हैं जबकि सपा के शासनकाल में बूथों पर गुंडे हुआ करते थे।

बुलंदशहर की सभी सीटों पर फिर खिलेगा कमल

बुलंदशहर जिले की राजनीतिक स्थिति पर बात करते हुए डिप्टी सीएम ने विश्वास जताया कि जिले की सभी विधानसभा सीटों पर पार्टी के कार्यकर्ता, सांसद और विधायक पूरी तरह तैयार हैं और इस बार भी सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में ही जाएंगी। उन्होंने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चुस्त और दुरुस्त होने का दावा किया।

इस मौके पर राष्ट्रीय मंत्री एवं सांसद डॉक्टर भोला सिंह, जिलाध्यक्ष विकास चौहान, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर अंतुल तेवतिया, विधायक लक्ष्मीराज सिंह, विधायक संजय शर्मा, विधायक प्रदीप चौधरी, विधायक मीनाक्षी सिंह, विधायक देवेन्द्र सिंह लोधी और विधायक सीपी सिंह समेत कई प्रमुख नेता मौजूद रहे।

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Updated on:

19 Sept 2026 06:40 pm

Published on:

19 Sept 2026 06:34 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bulandshahr / ‘फर्जी पीडीए चलाकर जनता को गुमराह कर रहे हैं’, अखिलेश यादव पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य का तीखा हमला

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