‘फर्जी पीडीए चलाकर जनता को गुमराह कर रहे हैं’, अखिलेश यादव पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य का तीखा हमला

Keshav Prasad Maurya Statement:उत्तर प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर बेहद तीखा हमला बोला है। उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी का भविष्य पूरी तरह खत्म हो रहा है और आने वाले समय में यह पार्टी सिर्फ सैफई तक सिमटकर रह जाएगी। उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक भी सपा का कोई दूर दूर तक राजनीतिक भविष्य दिखाई नहीं देता है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शनिवार को बुलंदशहर के शिकारपुर पहुंचे जहां उन्होंने भाजपा विधायक एवं पूर्व मंत्री अनिल शर्मा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने सपा के PDA अभियान को पूरी तरह फर्जी करार दिया।