‘गठबंधन करना चाहती थी तो कांग्रेस ने BSP से हाथ क्यों नहीं मिलाया’, पश्चिम बंगाल उपचुनाव पर बोले OP राजभर; सपा पर भी साधा निशाना

ओपी राजभर ने आगे कहा कि सपा सरकार के दौरान जो राम भक्तों पर गोलियां चलाई गई थीं, यह भगवा रथ उसी इतिहास की याद दिला रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में इस तरह के हथकंडे कामयाब नहीं होने वाले हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पिछली सरकारों के दौरान हुए दंगों में भारी नुकसान हुआ था और लूट, डकैती, छिनैती तथा हत्या जैसी घटनाएं आम बात बन गई थीं। लेकिन आज CM योगी के राज में इन सभी आपराधिक गतिविधियों पर काफी हद तक लगाम लग चुकी है और कोई भी अपराधी यदि अपराध करता है तो उसके खिलाफ तेजी से कार्रवाई की जाती है।