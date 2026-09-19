PM Surya Ghar Yojana 2026: सोलर लगवाने वालों के लिए बड़ी खबर! पीएम सूर्य घर योजना में लोन अब होगा फटाफट

बैठक में पीएम सूर्य घर योजना के पोर्टल और जन समर्थ से जुड़ी प्रक्रियात्मक समस्याओं पर भी चर्चा हुई। यूपी नेडा की ओर से बैंकों और संबंधित संस्थाओं से कहा गया कि तकनीकी या प्रक्रियात्मक अड़चनों को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाए। यदि आवेदन प्रक्रिया के दौरान किसी दस्तावेज, सत्यापन या पोर्टल संबंधी समस्या के कारण मामला अटकता है तो उसका समाधान जल्द किया जाए। योजना के तहत बैंक ऋण की सुविधा उपभोक्ताओं को रूफटॉप सोलर सिस्टम की लागत वहन करने में मदद करती है। यूपी नेडा की जानकारी के अनुसार योजना के अंतर्गत पात्र घरेलू उपभोक्ता ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और सोलर रूफटॉप सिस्टम के लिए बैंक ऋण की सुविधा भी उपलब्ध है।