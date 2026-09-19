UP में 13 PCS अफसरों के तबादले: कुशीनगर से बरेली तक बदली तैनाती, जानें किसे मिली कौन सी जिम्मेदारी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
UP PCS OfficersTransfers: उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था में फेरबदल करते हुए 13 प्रांतीय सिविल सेवा (PCS) अधिकारियों के तबादले किए हैं। शासन की ओर से जारी तबादला सूची में विभिन्न जिलों और विभागों में तैनात अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इनमें अपर जिलाधिकारी, मुख्य राजस्व अधिकारी, अपर नगर आयुक्त, उपजिलाधिकारी और विभिन्न निदेशालयों से जुड़े पद शामिल हैं। तबादलों के जरिए अधिकारियों को नई जिम्मेदारियों के साथ अलग-अलग जिलों और विभागों में भेजा गया है।
तबादला सूची के अनुसार उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ के प्रधान प्रबंधक पवन कुमार को कुशीनगर का अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) बनाया गया है। उनके पास अब जिले में वित्त एवं राजस्व से जुड़े महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी होगी। वहीं, दिनेश, जो मऊ में मुख्य राजस्व अधिकारी के पद पर तैनात थे, उन्हें अयोध्या का अपर जिलाधिकारी (नगर) नियुक्त किया गया है। अयोध्या में नई जिम्मेदारी मिलने के साथ दिनेश के सामने शहरी प्रशासन और नगरीय व्यवस्थाओं से जुड़े कार्यों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी। नगर क्षेत्र में प्रशासनिक समन्वय, राजस्व और विकास से जुड़े मामलों में अपर जिलाधिकारी (नगर) की भूमिका महत्वपूर्ण होती है।
सौरभ सिंह, जो नगर निगम मथुरा में अपर नगर आयुक्त के पद पर तैनात थे, को कानपुर नगर का अपर जिलाधिकारी (नगर) बनाया गया है। उनके स्थानांतरण के साथ उन्हें बड़े नगरीय क्षेत्र में प्रशासनिक जिम्मेदारी सौंपी गई है। कानपुर नगर में अपर जिलाधिकारी (नगर) के तौर पर उन्हें शहरी प्रशासन से जुड़े विभिन्न मामलों की निगरानी करनी होगी। वहीं आलोक कुमार गुप्ता, जो कानपुर नगर में अपर जिलाधिकारी (नगर) के पद पर कार्यरत थे, को अब कासगंज का अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) बनाया गया है। नई तैनाती के तहत उनके जिम्मे जिले में वित्त एवं राजस्व से संबंधित प्रशासनिक कार्य होंगे।
तबादला सूची में अरुण कुमार का भी स्थानांतरण किया गया है। वह चित्रकूट में अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) के साथ उपसंचालक चकबंदी की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। अब उन्हें मत्स्य निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में संयुक्त निदेशक (प्रशासन) की जिम्मेदारी दी गई है। अरुण कुमार की नई तैनाती लखनऊ स्थित निदेशालय में हुई है, जहां उन्हें प्रशासनिक कार्यों के साथ विभागीय व्यवस्थाओं के संचालन और समन्वय की जिम्मेदारी संभालनी होगी। वहीं कंचन, जो मथुरा में उप जिलाधिकारी के पद पर तैनात थीं, को चित्रकूट का अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) एवं उपसंचालक चकबंदी बनाया गया है।
सूरज कुमार यादव को भी नई जिम्मेदारी मिली है। उन्हें उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद, लखनऊ में विशेष कार्याधिकारी के पद पर तैनाती दी गई है। राजस्व परिषद में विशेष कार्याधिकारी के रूप में उन्हें विभागीय और राजस्व संबंधी महत्वपूर्ण कार्यों की जिम्मेदारी निभानी होगी। तबादला सूची में जितेंद्र कटियार का भी नाम शामिल है। वह प्रतापगढ़ में उप जिलाधिकारी के पद पर तैनात थे। उन्हें आयुर्वेद निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में उपनिदेशक (प्रशासन) की जिम्मेदारी दी गई है। इस तैनाती के साथ वह अब जिला प्रशासन से हटकर विभागीय प्रशासन की जिम्मेदारी संभालेंगे।
वंदिता श्रीवास्तव, जो बरेली विकास प्राधिकरण की सचिव के पद पर कार्यरत थीं, का भी तबादला किया गया है। उन्हें प्रयागराज स्थित उच्च शिक्षा निदेशालय में उपनिदेशक (प्रशासन) बनाया गया है। नई जिम्मेदारी के तहत उन्हें उच्च शिक्षा विभाग से जुड़े प्रशासनिक कार्यों की निगरानी करनी होगी। वहीं हिमांशु कुमार गुप्ता, जो उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ के प्रधान प्रबंधक के पद पर तैनात थे, को बरेली विकास प्राधिकरण का सचिव नियुक्त किया गया है। उन्हें अब बरेली विकास प्राधिकरण के प्रशासनिक और विकास संबंधी कार्यों की जिम्मेदारी संभालनी होगी।
निधि डोडवाल, जो बरेली में उपजिलाधिकारी के पद पर तैनात थीं, को उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ का प्रधान प्रबंधक बनाया गया है। जिला प्रशासन में जिम्मेदारी संभालने के बाद अब उन्हें सहकारी चीनी मिल संघ के प्रशासनिक कामकाज की जिम्मेदारी दी गई है। इस बदलाव के साथ सहकारी चीनी मिल संघ में प्रशासनिक स्तर पर नई जिम्मेदारी तय की गई है। शासन के स्तर पर किए गए इस फेरबदल में अधिकारियों के अनुभव के आधार पर अलग-अलग विभागों और जिलों में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
अजय कुमार त्रिपाठी, जो शाहजहांपुर नगर निगम में अपर नगर आयुक्त के पद पर तैनात थे, को मऊ का मुख्य राजस्व अधिकारी बनाया गया है। अब वह मऊ जिले में राजस्व प्रशासन से संबंधित कार्यों की जिम्मेदारी संभालेंगे। राजस्व वसूली, राजस्व मामलों की निगरानी और संबंधित प्रशासनिक कार्यों में मुख्य राजस्व अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वहीं भान सिंह, जो भदोही में उपजिलाधिकारी के पद पर कार्यरत थे, को शाहजहांपुर नगर निगम में अपर नगर आयुक्त बनाया गया है। उन्हें अब नगरीय प्रशासन से जुड़े कार्यों की जिम्मेदारी संभालनी होगी।
13 PCS अधिकारियों के इस प्रशासनिक फेरबदल में जिला प्रशासन, नगर निकाय, राजस्व, चकबंदी, उच्च शिक्षा, आयुर्वेद, मत्स्य और सहकारी चीनी मिल संघ जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल किया गया है। कई अधिकारियों को फील्ड पोस्टिंग से हटाकर निदेशालय स्तर की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि कुछ अधिकारियों को निदेशालय से जिला स्तर के प्रशासनिक पदों पर भेजा गया है। इस तबादला प्रक्रिया से एक ओर जिलों मेंप्रशासनिक जिम्मेदारियों में बदलाव हुआ है, वहीं दूसरी ओर विभिन्न विभागों में अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां मिली हैं। प्रशासनिक जानकारियों के मुताबिक PCS अधिकारियों की तैनाती में समय-समय पर शासन स्तर पर जरूरत और विभागीय कार्यों के अनुरूप बदलाव किए जाते हैं। हाल के महीनों में भी उत्तर प्रदेश में PCS अधिकारियों के बड़े स्तर पर तबादले किए गए हैं।
नई तैनाती पाने वाले सभी अधिकारियों के सामने अब अपने-अपने विभाग और जिलों में प्रशासनिक कार्यों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी होगी। खास तौर पर अपर जिलाधिकारी, मुख्य राजस्व अधिकारी और अपर नगर आयुक्त जैसे पदों पर तैनात अधिकारियों की भूमिका सीधे जिला और नगरीय प्रशासन से जुड़ी होती है।
शासन के इस फेरबदल में अधिकारियों को अलग-अलग क्षेत्रों का अनुभव लेने का अवसर भी मिलेगा। जिला स्तर पर तैनात अधिकारियों को अब विभागीय जिम्मेदारी मिली है, जबकि कुछ अधिकारियों को विभागीय पदों से हटाकर जिलों में भेजा गया है। इस तरह 13 PCS अधिकारियों के तबादले के बाद प्रशासनिक स्तर पर कई महत्वपूर्ण पदों पर नई तैनाती का रास्ता साफ हुआ है। कुल मिलाकर इस फेरबदल में कुशीनगर, अयोध्या, कानपुर नगर, कासगंज, चित्रकूट, लखनऊ, प्रतापगढ़, बरेली, मऊ और शाहजहांपुर समेत कई जिलों और विभागों में अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली गई हैं। नई तैनाती के साथ संबंधित अधिकारियों से अपने-अपने क्षेत्रों में प्रशासनिक कार्यों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने की अपेक्षा होगी।
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