UP में 13 PCS अफसरों के तबादले: कुशीनगर से बरेली तक बदली तैनाती, जानें किसे मिली कौन सी जिम्मेदारी

13 PCS अधिकारियों के इस प्रशासनिक फेरबदल में जिला प्रशासन, नगर निकाय, राजस्व, चकबंदी, उच्च शिक्षा, आयुर्वेद, मत्स्य और सहकारी चीनी मिल संघ जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल किया गया है। कई अधिकारियों को फील्ड पोस्टिंग से हटाकर निदेशालय स्तर की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि कुछ अधिकारियों को निदेशालय से जिला स्तर के प्रशासनिक पदों पर भेजा गया है। इस तबादला प्रक्रिया से एक ओर जिलों मेंप्रशासनिक जिम्मेदारियों में बदलाव हुआ है, वहीं दूसरी ओर विभिन्न विभागों में अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां मिली हैं। प्रशासनिक जानकारियों के मुताबिक PCS अधिकारियों की तैनाती में समय-समय पर शासन स्तर पर जरूरत और विभागीय कार्यों के अनुरूप बदलाव किए जाते हैं। हाल के महीनों में भी उत्तर प्रदेश में PCS अधिकारियों के बड़े स्तर पर तबादले किए गए हैं।