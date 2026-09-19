CM Yogi Give Appointment Letter: सीएम योगी ने 818 युवाओं को दिए नियुक्ति पत्र, अब शुरू होगी सरकारी सेवा की नई पारी

लोक भवन सभागार में होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नियुक्ति पत्र पाने वाले अभ्यर्थियों में अलग-अलग विभागों और अलग-अलग पदों के लिए चयनित युवा शामिल हैं। इन नियुक्तियों के जरिए स्वास्थ्य सेवाओं, आयुष व्यवस्था, तकनीकी प्रशिक्षण और औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े विभागों में मानव संसाधन को बढ़ाया जाएगा। कार्यक्रम में चयनित अभ्यर्थियों के साथ उनके परिजनों में भी उत्साह का माहौल है। सरकार की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक कुल 818 चयनित अभ्यर्थियों में से 21 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं नियुक्ति पत्र प्रदान किये । शेष 797 अभ्यर्थियों को संबंधित विभागों की ओर से नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इस तरह एक ही कार्यक्रम के जरिए अलग-अलग विभागों में चयनित युवाओं को सरकारी सेवा से जोड़ने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।