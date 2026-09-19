अखिलेश की PDA रथ यात्रा पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी का तंज, बोले- जनता अब गुंडा राज नहीं चाहती

Uttar Pradesh Election:उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की PDA रथ यात्रा को लेकर बिहार के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया और निवेश लाकर विकास को गति दी है। सरावगी ने कहा कि जनता अब गुंडा राज और माफिया राज नहीं चाहती। उन्होंने दावा किया कि अखिलेश यादव या विपक्षी दल चाहे जितनी यात्राएं करें, उनकी पूर्ण पराजय निश्चित है।