18 सितंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लखनऊ

‘चुनाव में देरी से नुकसान’, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद बोले- चुनाव हों या न हों, कांग्रेस पार्टी पूरी तैयारी कर रही है

Imran Masood Statement: कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने यूपी चुनाव की तैयारियों को लेकर कहा कि चुनाव में देरी से नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनाव लड़ने के लिए पूरी तैयारी कर रही है और मैदान में उतरेगी।
2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ankit Sai

Sep 18, 2026

ram mandir trust ceo appointment ayodhya meeting

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद (Photo IANS)

Uttar Pradesh Assembly Election:उत्तर प्रदेश में साल 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने चुनाव की तैयारियों से लेकर सपा के साथ सीटों के तालमेल और कई दूसरे मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह तैयारी कर रही है और चुनाव में देरी से नुकसान हो रहा है। सपा के अपने दम पर जीती 111 सीटों पर चुनाव लड़ने की चर्चा के बीच मसूद ने कुछ दिन पहले कहा था कि अपने क्षेत्र की दो सीटों पर समझौता करना मुश्किल होगा।

'चुनाव हों या न हों, हम चुनाव लड़ेंगे'

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि पार्टी चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि हम अपनी तैयारियां कर रहे हैं, हम अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। चुनाव हों या न हों, हम चुनाव लड़ेंगे। हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। हम चुनाव लड़ेंगे। हम पहले ही कह चुके हैं कि आप चुनाव में देरी करते जा रहे हैं, जिससे नुकसान हो रहा है, इसका कोई फायदा नहीं है। मसूद ने कहा कि चुनाव में देरी से कोई फायदा नहीं है और कांग्रेस चुनाव लड़ने के लिए अपनी तैयारी कर रही है।

मेरे क्षेत्र की सीट पर समझौता करना बहुत मुश्किल- इमरान मसूद

सपा की ओर से अपने दम पर जीती गई 111 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी को लेकर सवाल पूछे जाने पर इमरान मसूद ने कहा कि मुझे नहीं पता। मेरे यहां दो सीटें हैं और मुझे नहीं पता कि दोनों सीटों पर पार्टी का रुख क्या होगा। लेकिन मेरे क्षेत्र की सीट पर समझौता करना बहुत मुश्किल होगा। मसूद के इस बयान से साफ है कि वह अपने क्षेत्र की दोनों सीटों को लेकर स्थिति स्पष्ट होने का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों सीटों पर पार्टी का रुख क्या होगा, इसकी उन्हें जानकारी नहीं है, लेकिन अपने क्षेत्र की सीट पर समझौते को उन्होंने मुश्किल बताया।

'जब बोल नहीं सकते तो उसके मायने क्या रह गए'

केंद्रीय राज्यमंत्री जयंत चौधरी के सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर दिए बयान पर इमरान मसूद ने कहा कि अखिलेश ने उन्हें राज्यसभा तो भेजा ही था, इसमें तो कोई दो राय नहीं हैं। मुझे तो उसके कोई मायने समझ में नहीं आए। जब आप बोल ही नहीं सकते, या आप बोल ही नहीं पाते, तो उसके मायने क्या रह गए। मसूद ने इस बयान के जरिए जयंत चौधरी और अखिलेश यादव से जुड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया दी।

इलेक्शन कमीशन एक खिलौना बन गया है

चुनाव आयोग की ओर से टीएमसी के चुनाव चिह्न को फ्रीज किए जाने पर इमरान मसूद ने कहा कि लोकतंत्र के लिए यह बहुत घातक है। इलेक्शन कमीशन एक खिलौना बन गया है और खिलौने की तरह इस्तेमाल हो रहा है। पहले शिवसेना, फिर एनसीपी, अब टीएमसी। तो इसका मतलब तो आप दल छोड़ेंगे नहीं। वोटों को भी चुराएंगे, दलों को भी चुराएंगे। लोगों तक चुनाव चिह्न पहुंचाने में सालों लगते हैं। आप चुनाव चिह्न फ्रीज कर देंगे। पार्टी संगठन से होती है ना कि एमपी, एमएलए से मसूद ने कहा कि किसी पार्टी को उसके संगठन के आधार पर देखा जाता है और चुनाव चिह्न को पहचान बनाने में लोगों के बीच काफी समय लगता है।

‘पुलिस कार्यलय के अंदर मारपीट हुई’, कौन हैं सपा विधायक राहुल लोधी? मारपीट की चर्चाओं के बीच जानिए राजनीतिक सफर

ये भी पढ़ें
about sp mla rahul lodhi raebareli police office clash lakhimpur

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

18 Sept 2026 01:33 pm

Published on:

18 Sept 2026 01:13 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ‘चुनाव में देरी से नुकसान’, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद बोले- चुनाव हों या न हों, कांग्रेस पार्टी पूरी तैयारी कर रही है

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

UP Election 2027: अबू आसिम आजमी बोले- ‘सरकार बन रही है, प्रचार और टिकट बांटने का काम जारी’

Abu Asim Azmi
लखनऊ

‘मोदी जी सभी के प्रधानमंत्री हैं’, अखिलेश के बयान पर संजय निषाद ने क्यों कहा- ‘हर जगह राजनीति नहीं होनी चाहिए’?

Sanjay Nishad on Akhilesh
लखनऊ

‘तेल जल गया, त्राहि-त्राहि हो गई’, PM मोदी के जन्मदिन पर ओपी राजभर ने क्यों कहा- ‘टूलकिट तैयार है’

OP Rajbhar on Akhilesh
लखनऊ

‘जेल में बंद लोग होंगे रिहा’, PDA यात्रा को लेकर केशव मौर्य का अखिलेश पर हमला, बोले- सपा आई तो अपराध और गुंडागर्दी फिर लौटेगी

UP Assembly Monsoon Session, Keshav Prasad Maurya
लखनऊ

भला क्या जलाये कोई दीया, जब पानी में डूब गया है दीप”, बाढ़ पर अखिलेश का भाजपा सरकार पर हमला

बाढ़ पर अखिलेश का भाजपा सरकार पर हमला, बोले- पीड़ितों को भोजन, पानी और दवाइयां तुरंत दें (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.