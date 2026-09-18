‘चुनाव में देरी से नुकसान’, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद बोले- चुनाव हों या न हों, कांग्रेस पार्टी पूरी तैयारी कर रही है

चुनाव आयोग की ओर से टीएमसी के चुनाव चिह्न को फ्रीज किए जाने पर इमरान मसूद ने कहा कि लोकतंत्र के लिए यह बहुत घातक है। इलेक्शन कमीशन एक खिलौना बन गया है और खिलौने की तरह इस्तेमाल हो रहा है। पहले शिवसेना, फिर एनसीपी, अब टीएमसी। तो इसका मतलब तो आप दल छोड़ेंगे नहीं। वोटों को भी चुराएंगे, दलों को भी चुराएंगे। लोगों तक चुनाव चिह्न पहुंचाने में सालों लगते हैं। आप चुनाव चिह्न फ्रीज कर देंगे। पार्टी संगठन से होती है ना कि एमपी, एमएलए से मसूद ने कहा कि किसी पार्टी को उसके संगठन के आधार पर देखा जाता है और चुनाव चिह्न को पहचान बनाने में लोगों के बीच काफी समय लगता है।