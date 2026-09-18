18 सितंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लखीमपुर खेरी

‘पुलिस कार्यलय के अंदर मारपीट हुई’, कौन हैं सपा विधायक राहुल लोधी? मारपीट की चर्चाओं के बीच जानिए राजनीतिक सफर

About SP MLA Rahul Lodhi: रायबरेली SP कार्यालय में मारपीट के आरोपों के बीच हरचंदपुर से सपा विधायक राहुल लोधी का बयान सामने आया है। जानिए कौन हैं राहुल लोधी और कैसा रहा उनका अब तक का राजनीतिक सफर।
3 min read
Google source verification

लखीमपुर खेरी

image

Harshul Mehra

Sep 18, 2026

about sp mla rahul lodhi raebareli police office clash lakhimpur

कौन हैं सपा विधायक राहुल लोधी? फोटो सोर्स-फेसबुक (Rahul Shivganesh Lodhi MLA﻿)

About SP MLA Rahul Lodhi Lakhimpur: उत्तर प्रदेशके रायबरेली में समाजवादी पार्टी(SP) और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) से जुड़े कार्यकर्ताओं के बीच विवाद के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। इस विवाद के दौरान हरचंदपुर से सपा विधायक राहुल लोधीके साथ मारपीट की भी बात सामने आई। मामला बढ़ने पर सपा कार्यकर्ता पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां प्रदर्शन के दौरान पुलिस और सपा नेताओं-कार्यकर्ताओं के बीच भी धक्का-मुक्की और मारपीट के आरोप लगे।

मारपीट को लेकर सपा विधायक राहुल लोधी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा, ''समाजवादी पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा था। कॉलेज के सामने सदस्यता अभियान कार्यकर्ता कर रहे थे। वहां शुभम लोहिया (समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता) समेत 8-10 लोगों की टीम काम कर रही थी। इसी दौरान ABVP कार्यकर्ताओं के साथ किसी बात को लेकर बहस हो गई। 15-20 मिनट बाद कोतवाल यहां पहुंचे। इसके बाद बहस शुरू हो गई। इसके बाद CO साहब ने ऑफिस चलने को कहा। हम सीधे CO ऑफिस आ गए।''

'सभी के साथ मारपीट हुई'

जब उनसे पूछा गया कि आपके साथ भी मारपीट हुई तो उन्होंने कहा कि सभी के साथ मारपीट हुई है, विधायकों के साथ हुई है। टारगेट ये था कि समाजवादियों को किसी तरह से हटाया जाए। जब उनसे पूछा गया कि पुलिस कार्यलय के अंदर क्या हुआ आपके साथ? इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मारपीट हुई।

विवाद की शुरूआत कैसे हुई?

विवाद की शुरूआत फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज (Firoz Gandhi Degree College) के बाहर समाजवादी छात्र सभा के सदस्यता एवं जागरूकता अभियान के दौरान हुई। दोनों पक्षों में कहासुनी के बाद स्थिति बिगड़ गई। पुलिस के पहुंचने के बाद मामला शांत कराने की कोशिश की गई, लेकिन बाद में सपा कार्यकर्ता अपनी शिकायत लेकर SP ऑफिस पहुंच गए।

SP कार्यालय पहुंचने के बाद बढ़ा विवाद

कॉलेज के बाहर विवाद के बाद दोनों पक्ष अपनी-अपनी शिकायतें लेकर पुलिस अधीक्षक के ऑफिस पहुंचे। वहां सपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू किया। बताया जा रहा है कि इसी दौरान पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए बल प्रयोग किया। सपा नेताओं ने आरोप लगाया कि इस दौरान कई कार्यकर्ताओं के साथ धक्का-मुक्की और मारपीट हुई।

अखिलेश यादव ने भी घटना पर प्रतिक्रिया दी

घटना के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने रायबरेली की घटना को लेकर प्रदेश सरकार और पुलिस पर सवाल उठाए तथा सपा छात्र सभा के कार्यकर्ताओं के समर्थन में पोस्ट किया। अखिलेश यादव ने पुलिस कार्रवाई को लेकर गंभीर आरोप लगाए और इसे PDA समाज से जोड़कर अपनी राजनीतिक प्रतिक्रिया दी।

दूसरी ओर, उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने भी घटना को लेकर सपा पर पलटवार किया। उन्होंने सपा नेताओं और पुलिस के बीच हुई बहस का वीडियो साझा करते हुए सपा नेताओं के व्यवहार पर सवाल उठाए और पुलिस कार्रवाई का समर्थन किया।

कौन हैं सपा विधायक राहुल लोधी?

राहुल लोधी रायबरेली जिले की हरचंदपुर विधानसभा सीट (179) से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। सपा की आधिकारिक विधायक सूची में भी राहुल लोधी का नाम हरचंदपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक के तौर पर दर्ज है। उनका पूरा चुनावी नाम राहुल राजपूत उर्फ राहुल लोधी दर्ज है। उन्होंने 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में हरचंदपुर सीट से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। चुनावी आंकड़ों के अनुसार राहुल लोधी को 92,498 वोट मिले थे, जबकि भाजपा के राकेश सिंह को 78,009 वोट मिले थे।

2022 में पहली बार विधानसभा पहुंचे राहुल लोधी

2022 का विधानसभा चुनाव राहुल लोधी के राजनीतिक सफर में अहम रहा। उन्होंने हरचंदपुर सीट पर सपा उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीतकर विधानसभा में प्रवेश किया। उपलब्ध चुनावी आंकड़ों के मुताबिक उनकी जीत का अंतर 14,489 वोट रहा।

पिता भी रह चुके हैं विधायक

राहुल लोधी के परिवार का भी राजनीति से संबंध रहा है। उपलब्ध चुनावी रिकॉर्ड में हरचंदपुर सीट के पूर्व विजेताओं में शिव गणेश लोधी का नाम भी दर्ज है। 2012 के विधानसभा चुनाव में वे कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर दूसरे स्थान पर रहे थे। राहुल लोधी अपने क्षेत्र में समाजवादी पार्टी की राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रहे हैं। 2025 में भी उनके हरचंदपुर क्षेत्र में सपा के कार्यक्रम में शामिल होने की खबर सामने आई थी।

फिलहाल पुलिस जांच पर टिकी नजर

रायबरेली में कॉलेज के बाहर शुरू हुआ विवाद एसपी कार्यालय तक पहुंचने के बाद राजनीतिक मुद्दा बन गया है। सपा और पुलिस की ओर से घटना को लेकर अलग-अलग दावे सामने आए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कॉलेज परिसर और एसपी कार्यालय के आसपास मौजूद वीडियो फुटेज तथा प्रत्यक्षदर्शियों के बयान से घटनाक्रम की तस्वीर और स्पष्ट होने की उम्मीद है।

टोल कर्मचारियों से मारपीट के मामले में भाजपा विधायक के बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज

ये भी पढ़ें
फोटो सोर्स वायरल वीडियो स्क्रीनशॉट

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

political

political news

politics

up crime news

up news

UP News Hindi

यूपी पुलिस

UP Politics

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

18 Sept 2026 12:22 pm

Published on:

18 Sept 2026 12:16 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lakhimpur Kheri / ‘पुलिस कार्यलय के अंदर मारपीट हुई’, कौन हैं सपा विधायक राहुल लोधी? मारपीट की चर्चाओं के बीच जानिए राजनीतिक सफर

बड़ी खबरें

View All

लखीमपुर खेरी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Lakhimpur Kheri Firing Case: पुराने गोलीकांड के आरोपी ने फिर मारी एक को गोली; लखीमपुर में पड़ोसी को मारकर खुद को भी मारा

lakhimpur kheri firing neighbor shot self shooting case
लखीमपुर खेरी

‘अमरमणि कांग्रेस में शामिल हुए तो जंतर-मंतर पर करूंगी अनशन’, मधुमिता की बहन निधि शुक्ला का बड़ा एलान

Nidhi Shukla, Madhumita Shukla, Amarmani Tripathi, UP Congress,
लखीमपुर खेरी

Lakhimpur Kheri News: खाद की ओवररेटिंग पर भड़के BJP विधायक विनोद शंकर अवस्थी, बोले- ‘मैं किसी बड़े आदमी का गुलाम नहीं’

BJP MLA Viral Video Dhourahara MLA News Lakhimpur Kheri News
लखीमपुर खेरी

यूपी के 8 लोगों की मौत: भिंड में सड़क पर बैठी गाय को बचाने में ट्रक से टकराई पिकअप, 23 घायल, पीड़ित परिवारों को 2-2 लाख की मदद

bhind truck pickup accident up workers death lakhimpur
लखीमपुर खेरी

‘इंस्टाग्राम वाली मोहब्बत के लिए छोड़ा पति’, बिहार की महिला खीरी के युवक के प्यार में पहुंची यूपी, पति और 3 बच्चों को छोड़ा

Lakhimpur Kheri Instagram Friendship Bihar Woman Story
लखीमपुर खेरी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.