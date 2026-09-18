‘पुलिस कार्यलय के अंदर मारपीट हुई’, कौन हैं सपा विधायक राहुल लोधी? मारपीट की चर्चाओं के बीच जानिए राजनीतिक सफर

कौन हैं सपा विधायक राहुल लोधी? फोटो सोर्स-फेसबुक (Rahul Shivganesh Lodhi MLA)
About SP MLA Rahul Lodhi Lakhimpur: उत्तर प्रदेशके रायबरेली में समाजवादी पार्टी(SP) और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) से जुड़े कार्यकर्ताओं के बीच विवाद के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। इस विवाद के दौरान हरचंदपुर से सपा विधायक राहुल लोधीके साथ मारपीट की भी बात सामने आई। मामला बढ़ने पर सपा कार्यकर्ता पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां प्रदर्शन के दौरान पुलिस और सपा नेताओं-कार्यकर्ताओं के बीच भी धक्का-मुक्की और मारपीट के आरोप लगे।
मारपीट को लेकर सपा विधायक राहुल लोधी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा, ''समाजवादी पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा था। कॉलेज के सामने सदस्यता अभियान कार्यकर्ता कर रहे थे। वहां शुभम लोहिया (समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता) समेत 8-10 लोगों की टीम काम कर रही थी। इसी दौरान ABVP कार्यकर्ताओं के साथ किसी बात को लेकर बहस हो गई। 15-20 मिनट बाद कोतवाल यहां पहुंचे। इसके बाद बहस शुरू हो गई। इसके बाद CO साहब ने ऑफिस चलने को कहा। हम सीधे CO ऑफिस आ गए।''
जब उनसे पूछा गया कि आपके साथ भी मारपीट हुई तो उन्होंने कहा कि सभी के साथ मारपीट हुई है, विधायकों के साथ हुई है। टारगेट ये था कि समाजवादियों को किसी तरह से हटाया जाए। जब उनसे पूछा गया कि पुलिस कार्यलय के अंदर क्या हुआ आपके साथ? इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मारपीट हुई।
विवाद की शुरूआत फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज (Firoz Gandhi Degree College) के बाहर समाजवादी छात्र सभा के सदस्यता एवं जागरूकता अभियान के दौरान हुई। दोनों पक्षों में कहासुनी के बाद स्थिति बिगड़ गई। पुलिस के पहुंचने के बाद मामला शांत कराने की कोशिश की गई, लेकिन बाद में सपा कार्यकर्ता अपनी शिकायत लेकर SP ऑफिस पहुंच गए।
कॉलेज के बाहर विवाद के बाद दोनों पक्ष अपनी-अपनी शिकायतें लेकर पुलिस अधीक्षक के ऑफिस पहुंचे। वहां सपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू किया। बताया जा रहा है कि इसी दौरान पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए बल प्रयोग किया। सपा नेताओं ने आरोप लगाया कि इस दौरान कई कार्यकर्ताओं के साथ धक्का-मुक्की और मारपीट हुई।
घटना के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने रायबरेली की घटना को लेकर प्रदेश सरकार और पुलिस पर सवाल उठाए तथा सपा छात्र सभा के कार्यकर्ताओं के समर्थन में पोस्ट किया। अखिलेश यादव ने पुलिस कार्रवाई को लेकर गंभीर आरोप लगाए और इसे PDA समाज से जोड़कर अपनी राजनीतिक प्रतिक्रिया दी।
दूसरी ओर, उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने भी घटना को लेकर सपा पर पलटवार किया। उन्होंने सपा नेताओं और पुलिस के बीच हुई बहस का वीडियो साझा करते हुए सपा नेताओं के व्यवहार पर सवाल उठाए और पुलिस कार्रवाई का समर्थन किया।
राहुल लोधी रायबरेली जिले की हरचंदपुर विधानसभा सीट (179) से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। सपा की आधिकारिक विधायक सूची में भी राहुल लोधी का नाम हरचंदपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक के तौर पर दर्ज है। उनका पूरा चुनावी नाम राहुल राजपूत उर्फ राहुल लोधी दर्ज है। उन्होंने 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में हरचंदपुर सीट से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। चुनावी आंकड़ों के अनुसार राहुल लोधी को 92,498 वोट मिले थे, जबकि भाजपा के राकेश सिंह को 78,009 वोट मिले थे।
2022 का विधानसभा चुनाव राहुल लोधी के राजनीतिक सफर में अहम रहा। उन्होंने हरचंदपुर सीट पर सपा उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीतकर विधानसभा में प्रवेश किया। उपलब्ध चुनावी आंकड़ों के मुताबिक उनकी जीत का अंतर 14,489 वोट रहा।
राहुल लोधी के परिवार का भी राजनीति से संबंध रहा है। उपलब्ध चुनावी रिकॉर्ड में हरचंदपुर सीट के पूर्व विजेताओं में शिव गणेश लोधी का नाम भी दर्ज है। 2012 के विधानसभा चुनाव में वे कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर दूसरे स्थान पर रहे थे। राहुल लोधी अपने क्षेत्र में समाजवादी पार्टी की राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रहे हैं। 2025 में भी उनके हरचंदपुर क्षेत्र में सपा के कार्यक्रम में शामिल होने की खबर सामने आई थी।
रायबरेली में कॉलेज के बाहर शुरू हुआ विवाद एसपी कार्यालय तक पहुंचने के बाद राजनीतिक मुद्दा बन गया है। सपा और पुलिस की ओर से घटना को लेकर अलग-अलग दावे सामने आए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कॉलेज परिसर और एसपी कार्यालय के आसपास मौजूद वीडियो फुटेज तथा प्रत्यक्षदर्शियों के बयान से घटनाक्रम की तस्वीर और स्पष्ट होने की उम्मीद है।
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