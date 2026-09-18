‘पुलिस कार्यलय के अंदर मारपीट हुई’, कौन हैं सपा विधायक राहुल लोधी? मारपीट की चर्चाओं के बीच जानिए राजनीतिक सफर

राहुल लोधी रायबरेली जिले की हरचंदपुर विधानसभा सीट (179) से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। सपा की आधिकारिक विधायक सूची में भी राहुल लोधी का नाम हरचंदपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक के तौर पर दर्ज है। उनका पूरा चुनावी नाम राहुल राजपूत उर्फ राहुल लोधी दर्ज है। उन्होंने 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में हरचंदपुर सीट से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। चुनावी आंकड़ों के अनुसार राहुल लोधी को 92,498 वोट मिले थे, जबकि भाजपा के राकेश सिंह को 78,009 वोट मिले थे।