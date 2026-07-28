‘इंस्टाग्राम वाली मोहब्बत के लिए छोड़ा पति’, बिहार की महिला खीरी के युवक के प्यार में पहुंची यूपी, पति और 3 बच्चों को छोड़ा

मामला नीमगांव थाना क्षेत्र का है। महिला का नाम सुमन कुमारी उर्फ लवली है। वह बिहार में रहती थी। 15 साल पहले उसकी शादी प्रद्युम्न से हुई थी। उनके तीन बच्चे हैं- 14 साल का आदित्य, 8 साल का परसराज और 6 साल की रूही। पति मजदूरी करके परिवार चलाता था।

सुमन घर पर रहकर रील्स और वीडियो बनाती और इंस्टाग्राम पर डालती थी। करीब 6 महीने पहले लखीमपुर के पवन (18) से उसकी दोस्ती हो गई। पवन सोनीपत में प्राइवेट कंपनी में काम करता है। तीन महीने पहले सुमन बिना किसी को बताए घर से निकल गई और सीधे पवन के पास सोनीपत पहुंच गई। दोनों साथ रहने लगे।