बीजेपी विधायक पर आपत्तिजनक टिप्पणी से भड़के दलित नेता, 15 जून को बड़े प्रदर्शन का किया एलान

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले की पलिया विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के MLA रोमी साहनी को सरेआम धमकी देने का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दलित पैंथर संगठन के अध्यक्ष और संयोजक मनोज कुमार भारती अमर्यादित और विवादित भाषा का इस्तेमाल करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि, पत्रिका इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। अमर्यादित भाषा होने की वजह से वीडियाे को यहां नहीं दिखाया गया है। इस वीडियो के सामने आने के बाद इलाके में सियासी हलचल तेज हो गई है।