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लखीमपुर खेरी

बीजेपी विधायक पर आपत्तिजनक टिप्पणी से भड़के दलित नेता, 15 जून को बड़े प्रदर्शन का किया एलान

Lakhimpur Kheri News: लखीमपुर खीरी के पलिया से BJP MLA रोमी साहनी को दलित पैंथर के अध्यक्ष मनोज कुमार भारती ने वीडियो जारी कर जूते से मारने की धमकी दी है। जानिए क्या है पूरा मामला...

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लखीमपुर खेरी

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Mohsina Bano

Jun 14, 2026

BJP MLA Romi Sahni, Dalit Panther Manoj Kumar Bharti, Lakhimpur Kheri News, Palia Assembly, Ambedkar statue controversy,

BJP MLA रोमी साहनी को दलित नेता की खुली धमकी (फोटो- @myogioffice/ X)

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले की पलिया विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के MLA रोमी साहनी को सरेआम धमकी देने का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दलित पैंथर संगठन के अध्यक्ष और संयोजक मनोज कुमार भारती अमर्यादित और विवादित भाषा का इस्तेमाल करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि, पत्रिका इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। अमर्यादित भाषा होने की वजह से वीडियाे को यहां नहीं दिखाया गया है। इस वीडियो के सामने आने के बाद इलाके में सियासी हलचल तेज हो गई है।

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Updated on:

14 Jun 2026 12:14 pm

Published on:

14 Jun 2026 11:52 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lakhimpur Kheri / बीजेपी विधायक पर आपत्तिजनक टिप्पणी से भड़के दलित नेता, 15 जून को बड़े प्रदर्शन का किया एलान

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