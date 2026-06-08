पापा बचाओ बेटा चिल्लाता रहा, लखीमपुर खीरी में तेंदुए से भिड़ा पिता, आंखों के सामने चली गई इकलौते बेटे की जान

लखीमपुर खीरी जिले के ईसानगर इलाके के रायपुर गांव में रविवार देर शाम एक दुखद हादसा हो गया। गांव के रहने वाले जवाहर लाल यादव अपने छह वर्षीय बेटे शुभम के साथ खेत पर गए थे। जवाहर खेत में काम कर रहे थे। जबकि शुभम पास ही खेल रहा था। इसी दौरान गन्ने के खेत में छिपे तेंदुए ने अचानक बच्चे पर हमला कर दिया।

तेंदुए ने शुभम की गर्दन पकड़ ली। उसे खींचते हुए खेत की झाड़ियों की तरफ ले जाने लगा। बेटे की चीख सुनकर पिता उसकी ओर दौड़े और शोर मचाने लगे। आवाज सुनकर आसपास खेतों में मौजूद लोग भी मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों ने लाठी-डंडों की मदद से तेंदुए को खदेड़ दिया। इसके बाद तेंदुआ जंगल की तरफ भाग गया।