‘हम पाकिस्तान के सांसद थोड़े ही हैं’, अधिकारियों पर भड़के धौरहरा सांसद आनंद भदौरिया

मीटिंग के अंदर का यह वीडियो जैसे ही इंटरनेट पर आया, इलाके की राजनीति गरमा गई। इस पूरे मामले पर जब मीडिया ने आनंद भदौरिया से बात की तो उन्होंने सरकार और स्थानीय प्रशासन के काम करने के तरीके पर कई बड़े सवाल खड़े किए।

सपा सांसद ने कहा कि हमारे कहने पर क्षेत्र के विकास के लिए सड़कें और दूसरी योजनाएं पास तो हो जाती हैं, लेकिन न तो हमें उनके शिलान्यास में बुलाया जाता है और न ही उद्घाटन के कार्यक्रमों में शामिल किया जाता है। यहां तक कि जिले के प्रभारी मंत्री की बैठकों से भी विपक्ष के सांसदों को दूर रखा जा रहा है।