हरदोई में BJP नेता का अनोखा कारनामा: योगी आदित्यनाथ CM बने रहें, इसलिए 200 बार कराया मुंडन

मुकुल सिंह ने बताया कि अब तक 200 बार मुंडन करवा चुका हैं। अब उनकी इच्छा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बने। मुकुल सिंह का कहना है कि हिंदू धर्म में मुंडन की बहुत बड़ी मान्यता है। मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें हिंदुत्व वादी नेता मिला है। अब उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता हूं। मुकुल सिंह लगातार इसी प्रकार मुंडन करवाते रहेंगे। मुकुल सिंह ने बताया कि वह हफ्ते में एक या दो बार मुंडन जरूर करवाते हैं। 2022 से यह क्रम चल रहा है। 24 मार्च 2022 को पहली बार मुंडन करवाया था। जबकि 25 मार्च को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली थी।