Hamirpur Bridge Collapse: हमीरपुर में आंधी से नहीं, घटिया निर्माण सामग्री से गिरा पुल, अब IIT की टीम करेगी गहन जांच

यह नमूने गैस कटर की मदद से इकट्ठे किए गए, जिन्हें जांच के लिए भेजा जा रहा है। करीब 3 घंटे तक चली जांच में टीम को घोर अनियमितताएं मिलीं। ज्वाइंट एमडी ने बताया कि सैंपल को आईआईटी बीएचयू या फिर आईआईटी कानपुर में जांच कराया जाएगा। फिलहाल पुल के निर्माण का कार्य रोक दिया गया है। इस मामले में पुलिस ने निजी फर्म, उसके मालिक, सुपरवाइजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।