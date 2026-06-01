प्रेमिका ने पति के साथ मिल फतेहपुर के रहने वाले प्रेमी की हत्या की, शव को जंगल में जलाया, दोनों गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के बकेवर थाना क्षेत्र के टिकरा गांव निवासी इंद्रपाल निषाद ने थाने में तहरीर देकर बताया कि उसका बेटा विजय निषाद 8 मई से गायब है, जो मोटरसाइकिल से मनकी गांव थाना कुरारा, हमीरपुर गया था। उसके बाद से वह वापस लौटकर घर नहीं आया। इंद्रपाल निषाद ने मनकी कुरारा, हमीरपुर निवासी किरण और उसके पति पर हत्या करने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि उनके बेटे विजय का प्रेम संबंध किरण के साथ था। जिसकी जानकारी किरण के पति कामता निषाद को थी। दोनों ने मिलकर उनके बेटे की हत्या कर दी और शव को गायब कर दिया है।