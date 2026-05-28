चुनाव में बिजली-पानी छोड़िए, अब ‘गाय’ के नाम पर दीजिए वोट, फतेहपुर में बोले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद

Shankaracharya Avimukteshwaranand News: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में इन दिनों 'गो रक्षा धर्म यात्रा' चल रही है। 21 दिनों की इस यात्रा पर निकले ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने लोगों से एक बड़ी अपील कर दी है। शंकराचार्य ने कहा कि अब चुनाव में लोग बिजली, पानी और सड़क जैसे पुराने मुद्दों को छोड़कर 'गाय' माता के नाम पर वोट दें। उन्होंने यह भी कहा कि जनता को सिर्फ उसी पार्टी को चुनना चाहिए, जो गाय को जानवर नहीं बल्कि 'गौमाता' घोषित करने की हिम्मत दिखाए।