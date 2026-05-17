फतेहपुर में बड़ा हादसा: नदी में नहाने गए 8 लोग डूबे, 4 की मौत, 4 को मछुआरों ने बचाया

फतेहपुर में 8 युवक नदी में डूबे (Image: Patrika)
Fatehpur News: फतेहपुर जिले के ललौली थाना क्षेत्र में बड़ा हादसा हुआ है। यहां यमुना नदी में नहाते समय 8 लोग डूब गए, जिनमें से 4 की मौत हो गई है। वहीं, 4 लोगों को मछुआरों ने बचा लिया है। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है।
रविवार को यमुना नदी में नहाते समय 8 युवक गहरे पानी में डूबने लगे। चीख-पुकार सुनकर आसपास मौजूद मछुआरों ने डूब रहे 4 लोगों को बाहर निकाल लिया, जबकि 4 की मौत हो गई। मरने वालों की पहचान ललौली थाना क्षेत्र के तपनी निवासी हसीबुद्दीन, शाहिद, अंश और शान के रूप में हुई है। हादसे की सूचना मिलते ही ललौली थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस ने चारों शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। पुलिस कानूनी कार्रवाई कर रही है।
फतेहपुर में यमुना नदी में डूबकर 4 युवकों की मौत हो गई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक, तपनी गांव से कुल 9 युवक कुंनुहा डेरा के पास यमुना नदी में नहाने गए थे। नहाते समय एक युवक पहले ही बाहर आ गया। वहीं, 8 युवक गहरे पानी की तरफ बढ़ गए। इस दौरान 4 लोगों की पानी में डूबने से मौत हो गई है, जबकि 4 को मछुआरों ने बचा लिया है। नदी से निकाल कर चारों युवकों को इलाज के लिए बिंदकी CHC में भर्ती कराया गया है।
(नोट खबर अपडेट की जा रही है)
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