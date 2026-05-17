फतेहपुर में बड़ा हादसा: नदी में नहाने गए 8 लोग डूबे, 4 की मौत, 4 को मछुआरों ने बचाया

फतेहपुर में यमुना नदी में डूबकर 4 युवकों की मौत हो गई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक, तपनी गांव से कुल 9 युवक कुंनुहा डेरा के पास यमुना नदी में नहाने गए थे। नहाते समय एक युवक पहले ही बाहर आ गया। वहीं, 8 युवक गहरे पानी की तरफ बढ़ गए। इस दौरान 4 लोगों की पानी में डूबने से मौत हो गई है, जबकि 4 को मछुआरों ने बचा लिया है। नदी से निकाल कर चारों युवकों को इलाज के लिए बिंदकी CHC में भर्ती कराया गया है।