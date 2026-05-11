आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से राज्य मंत्री बनने तक का सफर जानिए यूपी के इस मंत्री की संघर्ष भरी कहानी

फतेहपुर जिले के पिलखिनी गांव में 1 अगस्त 1963 को जन्मीं कृष्णा पासवान बेहद साधारण परिवार से आती हैं। उनके पिता दर्शन पासवान मजदूरी कर परिवार चलाते थे। आर्थिक परेशानियों के कारण कृष्णा ज्यादा पढ़ाई नहीं कर सकीं। केवल दसवीं तक ही शिक्षा हासिल कर पाईं। कम उम्र में ही उनकी शादी श्रीपाल पासवान से हो गई। शादी के बाद परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ीं तो उन्होंने 1985 में गोपालपुर कुसुंबी गांव में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में काम शुरू किया। उस दौर में वह साइकिल से गांवों में जाकर महिलाओं और बच्चों से जुड़ी योजनाओं पर काम करती थीं।