हिस्ट्रीशीटर के घर वालों ने नहीं मानी फतेहपुर पुलिस की बात, कर दी गई पीट कर हत्या, देखें वीडियो

History-sheeter beaten to death in Fatehpur: फतेहपुर में हिस्ट्रीशीटर को लाठी-डंडे और हथौड़े से पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। जिसे उपचार के लिए स्थानीय स्वास्थ्य में भर्ती कराया गया। जहां से हायर सेंटर रिफर कर दिया गया। जहां उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। एसपी फतेहपुर में बताया मृतक हिस्ट्रीशीटर के खिलाफ करीब 22 मुकदमें दर्ज है। जिसके पिता और भाई के खिलाफ भी मुकदमा है। मृतक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। इस संबंध में स्थानीय थाना पुलिस ने नोटिस देकर मृतक को मानसिक अस्पताल भेजने की सलाह दी थी। घटना के संबंध में 10 को नामजद किया गया है। जिसमें सभी की पहचान की जा रही है। एक को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला हुसैन गंज थाना क्षेत्र का है।