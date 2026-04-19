चायवाले को पीतल का भगोना भेंट कर अखिलेश का तंज- मेरे पास भी एल्युमिनियम के बर्तन, मेरा घर भी सील होगा?

विवाद बढ़ने के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने संबंधित चायवाले को लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय बुलाया। उन्होंने पीतल का भगोना भेंट करते हुए कहा कि अगर एल्युमिनियम बर्तनों को लेकर कार्रवाई करनी है तो उनके घर में भी ऐसे बर्तन हैं, उन्हें भी सील कर दिया जाए।