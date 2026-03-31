कॉन्वेंट स्कूल के शौचालय में छात्र ने किया छात्रा से रेप; दुष्कर्म के बाद….

पुलिस की शुरुआती तफ्तीश में यह बात सामने आई है कि यह घिनौनी वारदात सोमवार शाम करीब 4:00 बजे के आसपास हुई। आरोपी किशोर, जो कि उम्र में पीड़िता से काफी बड़ा है, मासूम बच्ची को बहला-फुसलाकर स्कूल परिसर में बने शौचालय (Toilet) में ले गया। वहां उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। हैरान करने वाली बात यह है कि स्कूल के भीतर इतनी बड़ी घटना घट गई और किसी भी शिक्षक या कर्मचारी को इसकी भनक तक नहीं लगी। इसके बाद दोनों अपने-अपने घर चले गए।