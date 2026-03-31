‘मम्मी-पापा आप खुश रहना, भांजी का ख्याल रखना’, तीन बेटियों के बाद मन्नतों से पाए बेटे ने किया सुसाइड

Man Committed Suicide: माता-पिता अपने बच्चों की मुस्कान के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। उनकी खुशियों के लिए खुद की इच्छाओं को भी त्याग देते हैं, लेकिन कई बार बच्चे भावनाओं में आकर ऐसा फैसला ले लेते हैं, जिसका दर्द परिवार को जीवनभर झेलना पड़ता है। ऐसा ही एक दर्दनाक मामला रायबरेली रोड स्थित पाठकपुरम इलाके से सामने आया है, जहां एक 20 साल के युवक ने फंदे से लटककर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली।