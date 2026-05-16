UP Heatwave Alert: लखनऊ समेत यूपी में बढ़ेगी तपिश, बुंदेलखंड के कई जिलों में लू का बड़ा अलर्ट

राजधानी समेत प्रदेश के मध्य हिस्सों में भी अब गर्मी का असर तेजी से दिखाई देगा। शुक्रवार को लखनऊ में दिनभर तेज धूप रही और दोपहर में गर्म हवाओं ने लोगों को परेशान किया। मौसम विभाग के अनुसार अगले तीन से चार दिनों में लखनऊ का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। सुबह से ही तेज धूप निकलने और रात में उमस बढ़ने की संभावना है। शहर में सड़कों पर दोपहर के समय आवाजाही कम दिखाई दे रही है। बाजारों में भी भीषण गर्मी का असर देखने को मिल रहा है।