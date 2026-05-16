Haridwar Asthi Visarjan: आई लव यू पापा” कह गंगा में कार्ड बहाते रो पड़ी प्रतीक यादव की मासूम बेटी

जीवन में पिता का स्थान बेहद खास होता है। एक पिता सिर्फ परिवार का सहारा नहीं होता, बल्कि बच्चों की दुनिया का सबसे मजबूत स्तंभ भी होता है। जब किसी बच्चे के सिर से पिता का साया उठ जाता है, तो उसका बचपन अचानक बदल जाता है। यही दर्द शनिवार को उस छोटी बच्ची की आंखों में साफ दिखाई दे रहा था। वह शायद यह नहीं समझ पा रही थी कि अब उसके पापा कभी उसे स्कूल छोड़ने नहीं आएंगे, कभी गोद में उठाकर नहीं खिलाएंगे और न ही उसके हर छोटे-बड़े सपने पर मुस्कुराएंगे।