16 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

भाई प्रतीक यादव के निधन पर राजभर का अखिलेश पर बड़ा हमला, बोले- ‘कम से कम तेरहवीं तक तो रुक जाते, इतनी क्या राजनीति?’

Om Prakash Rajbhar News: यूपी की राजनीति में बड़ा बवाल। अखिलेश यादव के 'पर्ची' वाले तंज पर भड़के ओपी राजभर। कहा- भाई के निधन के दुख में भी राजनीति सूझ रही है? सुभासपा में आ जाओ, मंत्री बनवा दूंगा।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Pratiksha Gupta

May 16, 2026

OP Rajbhar on Akhilesh Yadav, Akhilesh Yadav post controversy

भाई प्रतीक यादव के निधन पर राजभर का अखिलेश पर बड़ा हमला | फोटो सोर्स- IANS

Om Prakash Rajbhar News: उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों बयानों के तीर जमकर चल रहे हैं। यूपी सरकार में नए मंत्रियों के विभागों के बंटवारे में हो रही देरी को लेकर समाजवादी पार्टी (सपा) के मुखिया अखिलेश यादव ने 'पर्ची' वाला तंज कसा, तो योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर उन पर तरह भड़क गए। राजभर ने अखिलेश यादव को परिवार के दुख की याद दिलाते हुए मर्यादा में रहने की नसीहत दे डाली और साथ ही एक ऐसा ऑफर दे दिया जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है।

भाई के निधन की दिलाई याद, बोले- 'कम से कम तेरहवीं तक तो रुक जाते'

ओपी राजभर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर हिंदी और भोजपुरी दोनों में पोस्ट लिखकर अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला।
राजभर ने लिखा कि मैं 'अखिलेश अभी आपके भाई का देहांत हुआ है और पूरा परिवार परेशानी में है। यही वजह है कि मैं भी अपके दुख में शामिल हूं और आपकी समाज को बांटने वाली राजनीति पर कहना-लिखना बंद कर दिया था। लेकिन आप इतने सत्ता लोलुप हैं कि परिवार की 'गमी' के बीच भी राजनीति सूझ रही है, दूसरों के घरों में क्या चल रहा है इसकी आपको ज्यादा चिंता है। लगता है आपने लोकलाज त्याग दिया है।'

राजभर का बड़ा तंज- 'सुभासपा में आ जाओ, योगी जी से लड़कर मंत्री बनवा दूंगा'

अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए राजभर ने आगे लिखा कि 'जरा तेरहवीं तक रुक जाइए फिर विचारों की राजनीति कर ली जाएगी, कुछ आप हमें कह लीजिएगा, कुछ हम आपको सुनाएंगे… लेकिन इस व्यवहार को गोलोकगामी भाई देख रहा होगा तो, क्या सोच रहा होगा… थोड़ा तो लिहाज कर लीजिए। रही बात मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभाग के बंटवारे की तो, आपको क्या लगता है कि कोई विभाग आपको भी मिल जाए? अगर इच्छुक हैं तो सुभासपा ज्वाइन कर लीजिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से झगड़ा कर लूंगा, लेकिन आपको एक विभाग का मंत्री बनवा कर रहूंगा।'

आखिर अखिलेश यादव ने क्या कहा था, जिसपर मचा बवाल?

दरअसल, इस पूरे विवाद की शुरुआत अखिलेश यादव के एक सोशल मीडिया पोस्ट से हुई थी। यूपी में नए मंत्रियों के शपथ लेने के बाद भी विभागों का बंटवारा न होने पर अखिलेश ने तंज कसा था। उन्होंने सवाल उठाया था कि क्या मंत्रियों के नाम की तरह अब उनके विभागों की 'पर्ची' भी दिल्ली (ऊपर) से ही आएगी?

अखिलेश ने आरोप लगाया था कि मंत्रालयों के बंटवारे में देरी की असली वजह 'कमीशन और कमाई' का झगड़ा है, जिसमें डबल इंजन आपस में टकरा रहे हैं। नए मंत्री तो बस दर्शक बनकर बैठे हैं। और गेंद को इधर-उधर आते-जाते देख रहे हैं। अखिलेश के इसी 'पर्ची और कमीशन' वाले वार पर अब राजभर ने पलटवार करते हुए यूपी की राजनीति का पारा गरमा दिया है।

ये भी पढ़ें

‘ये तनखइया हैं, इनसे जूते साफ कराऊंगा’, आजम खान के सबसे चर्चित बयान पर आज कोर्ट का फैसला, मिलेगी राहत या बढ़ेगी आफत
रामपुर
Azam Khan case verdict today, आजम खान कोर्ट फैसला
#PrateekYadavDeathमें अब तक
OP Rajbhar on Akhilesh Yadav, Akhilesh Yadav post controversy

भाई प्रतीक यादव के निधन पर राजभर का अखिलेश पर बड़ा हमला, बोले- ‘कम से कम तेरहवीं तक तो रुक जाते, इतनी क्या राजनीति?’

Aparna Yadav, Prateek Yadav Aparna Yadav Story

प्रतीक ने कहा था- ‘भैया ज्यादा समझदार, उन्हें ही सौंपो बागडोर’, श्मशान घाट पर उनकी बेटी को चॉकलेट खिलाते भावुक हुए अखिलेश

प्रतीक यादव फाइल फोटो पत्रिका

करोड़ों की ठगी और रंगदारी मामले में पुलिस जांच जारी, प्रतीक यादव के बयान बने आधार

भैंसा कुंड घाट के प्लेटफार्म नंबर-5 पर हुआ अंतिम संस्कार, 13 मन लकड़ियों से सजी चिता; सपा-भाजपा नेताओं का उमड़ा जनसैलाब (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

Prateek Yadav Baikunth Dham: कांपते हाथों से बेटियों ने रखीं चिता पर लकड़ियां, भाई को विदा कर रो पड़े अखिलेश यादव

अंतिम विदाई में छलक पड़ा दर्द: पति प्रतीक यादव को देख फूट-फूटकर रो पड़ीं अपर्णा यादव (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

Prateek Yadav Last Rites: पापा क्यों चले गए… अंतिम विदाई में रो पड़ीं अपर्णा और बेटियां

Prateek Yadav, Prateek Yadav Last Rites

ससुर अरविंद बिष्ट ने प्रतीक यादव को दी मुखाग्नि, पत्नी अपर्णा फूट- फूटकर रोई

Prateek Yadav Daughters, Father Daughter Emotional Photo

पिता की मौत के बाद खामोश खड़ी प्रतीक यादव के शव को निहारती रही बेटियां

नम आंखों से अंतिम विदाई (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

नीरज सिंह और आदित्य यादव ने दिया कंधा, भैंसाकुंड में होगा प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार

SIT जांच, CCTV फुटेज सुरक्षित रखने और केंद्रीय फोरेंसिक जांच की मांग (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

Prateek Yadav Death: प्रतीक यादव मौत मामला NHRC पहुंचा, NGO ने SIT जांच और फॉरेंसिक जांच मांगी

Aparna Yadav Husband Death, Aparna Yadav news

Prateek Yadav Death: प्रतीक यादव केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने उलझाई मौत की गुत्थी, शरीर पर मिले 6 जख्मों के निशान

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

16 May 2026 01:44 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / भाई प्रतीक यादव के निधन पर राजभर का अखिलेश पर बड़ा हमला, बोले- ‘कम से कम तेरहवीं तक तो रुक जाते, इतनी क्या राजनीति?’

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

रत्ना सिंह आत्महत्या केस में बड़ा एक्शन, होटल-सैलून सील, एक आरोपी गिरफ्तार

होटल विरासत बैंक्विट हॉल और मानसून सैलून सील, एक आरोपी गिरफ्तार; बाकी की तलाश जारी (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ

प्रतीक यादव की अस्थियां लेकर हरिद्वार रवाना हुए आदित्य यादव और अपर्णा

परिवार और शुभचिंतकों की नम आंखों के बीच अंतिम धार्मिक यात्रा शुरू, श्रद्धांजलि देने वालों का लगा तांता (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
यूपी न्यूज

बैंक हड़ताल का ऐलान, एसबीआई कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा

देशभर में बैंक हड़ताल का ऐलान : 25-26 मई को ठप हो सकती हैं सेवाएं (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ

योगी सरकार का ‘सर्जरी प्लान’ तय! मंत्रियों के बदले जाएंगे विभाग, मौर्य का बढ़ेगा कद, कयासबाजी तेज

योगी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल तय
लखनऊ

खराब खाने पर भड़के BBD छात्र, देर रात हाईवे जाम करने पहुंचे नाराज विद्यार्थी

देर रात तक चला प्रदर्शन, हाईवे जाम करने निकले छात्र; पुलिस और प्रशासन ने संभाला मामला (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.