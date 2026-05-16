योगी सरकार का ‘सर्जरी प्लान’ तय! मंत्रियों के बदले जाएंगे विभाग, मौर्य का बढ़ेगा कद, कयासबाजी तेज

सड़क, बिजली, पानी की सप्लाई और ग्रामीण शासन से सीधे जुड़े मंत्रालयों को राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि ज़मीनी स्तर पर उनकी मौजूदगी साफ दिखाई देती है। हाल के विस्तार के बाद, आदित्यनाथ सरकार में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 60 हो गई है। इनमें 23 कैबिनेट मंत्री, 16 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और 21 राज्य मंत्री शामिल हैं। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ हाल ही में दिल्ली में बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं से मिले। इसमें गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष नितिन नबीन से भी शामिल थे। बताया जा रहा है कि इन मुलाकातों का मकसद नए मंत्रियों को विभागों के बंटवारे के साथ ही मौजूदा मंत्रियों के विभागों में फेरबदल पर चर्चा थी।