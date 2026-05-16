Bank Strike: बैंक हड़ताल का ऐलान, एसबीआई कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा

प्रदर्शन के दौरान महामंत्री डॉ. डीके सिंह ने केंद्र सरकार और बैंक प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की जायज मांगों को लंबे समय से टाला जा रहा है। उन्होंने कहा क़ि हम लगातार वार्ता के माध्यम से समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रही। हमारी मांगें पूरी न करके हमें मजबूरन हड़ताल की ओर धकेला जा रहा है। डीके सिंह ने बताया कि 12 मई को डिप्टी सीएलसी, बैंक प्रबंधन और फेडरेशन पदाधिकारियों के बीच वार्ता हुई थी, लेकिन बातचीत बेनतीजा रही। इसके बाद कर्मचारियों ने आंदोलन तेज करने का फैसला लिया।