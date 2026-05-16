प्रतीक ने कहा था- ‘भैया ज्यादा समझदार, उन्हें ही सौंपो बागडोर’, श्मशान घाट पर उनकी बेटी को चॉकलेट खिलाते भावुक हुए अखिलेश

दोनों भाइयों के बीच एक आपसी समझ थी कि वे एक-दूसरे के काम में कभी दखल नहीं देंगे। अखिलेश ने कभी प्रतीक के बिजनेस पर कोई बात नहीं की और प्रतीक ने कभी राजनीति में दखल नहीं दिया। यह रिश्ता सिर्फ कहने के लिए नहीं था। प्रतीक की शादी में अखिलेश के बेटे अर्जुन सहबाला बने थे, तो डिंपल यादव ने बड़ी भाभी की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई थी। यहां तक कि अखिलेश सरकार के समय मंत्रियों के फैसलों में भी प्रतीक की राय का सम्मान किया गया था। जब मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ, तब भी दुख की उस घड़ी में दोनों भाई एक-दूसरे को संभालते और कंधा देते नजर आए थे।