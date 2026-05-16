250 रुपये बकाया जमा, फिर भी 7 दिन अंधेरे में रहा परिवार, बिजली विभाग के शिविर में खुली लापरवाही की पोल

नफीस का कहना था कि भुगतान करने के बाद वह लगातार स्थानीय बिजली उपकेंद्र के चक्कर लगाते रहे। उन्होंने अवर अभियंता से लेकर अधिशासी अभियंता तक अपनी बात पहुंचाई। लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। परिवार को आठ मई से 15 मई तक बिना बिजली के रहना पड़ा। भीषण गर्मी में पूरे परिवार को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। शुक्रवार को जब मामला शिविर में पहुंचे वरिष्ठ अधिकारियों के सामने आया तो जांच में पाया गया कि उपभोक्ता द्वारा बकाया राशि पहले ही जमा की जा चुकी थी। इसके बाद मीटर से जुड़ी कंपनी को निर्देश दिया गया। कुछ ही मिनटों में बिजली सप्लाई बहाल कर दी गई। इस दौरान उपभोक्ता को भुगतान की रसीद भी दिखानी पड़ी।