गोंडा में बिजली संकट पर का बड़ा एक्शन, 8 दिन से अंधेरे में गांव, अब अफसरों के घर भी कटेगी बिजली, आदेश से मचा हड़कंप

मुख्य अभियंता ने माना कि संबंधित अधिकारियों ने नुकसान का सही आकलन नहीं किया। काम की निगरानी में गंभीर लापरवाही बरती। इसी कारण उपभोक्ताओं को लंबे समय तक बिजली संकट झेलना पड़ा। लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी भी प्रभावित हुई। कड़े कदम उठाते हुए मुख्य अभियंता ने अधीक्षण अभियंता को निर्देश दिया कि यदि जल्द बिजली आपूर्ति सामान्य नहीं होती है। तो अवर अभियंता धानेपुर ज्ञानेश चौहान, अवर अभियंता मेहनौन अवनीश पांडेय और उपखंड अधिकारी शेष मणि त्रिपाठी के आवासों की बिजली काट दी जाए। उनका कहना है कि इससे अधिकारियों को आम लोगों की परेशानी का एहसास होगा। स्थानीय लोगों ने भी विभाग पर नाराजगी जताई है। धानेपुर और आसपास के कई क्षेत्रों के लोगों का कहना है कि आंधी के बाद से अब तक बिजली की समस्या बनी हुई है। विभाग की ओर से तेजी से काम नहीं किया गया।