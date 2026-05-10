विनेश फोगाट के पोस्ट पर बृजभूषण का शायराना पलटवार, कुश्ती जगत में फिर छिड़ी नई जंग

विनेश की इस पोस्ट के कुछ समय बाद Brij Bhushan Sharan Singh ने भी X पर एक शेर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि शोहरत ज्यादा समय तक स्थायी नहीं रहती और जिस सहारे पर कोई बैठा है। वह कभी भी टूट सकता है। दोनों नेताओं और खिलाड़ियों के इन पोस्ट को एक-दूसरे पर इशारों में जवाब माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि भारतीय कुश्ती संघ ने Vinesh Phogat को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उन पर अनुशासनहीनता और एंटी-डोपिंग नियमों के उल्लंघन से जुड़े आरोप लगाए गए हैं। इसी वजह से उन्हें 26 जून तक घरेलू प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित किया गया है।