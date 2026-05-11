विनेश फोगाट का बड़ा आरोप, ‘मुझे जानबूझकर रोका जा रहा’, WFI बोला- नियम तोड़कर नहीं खेलने देंगे

विनेश ने कहा कि उन्हें शुक्रवार को नोटिस दिया गया। जबकि प्रतियोगिता शुरू होने में सिर्फ दो दिन बाकी थे। उन्होंने सवाल उठाया कि जब उन्होंने दिसंबर 2024 में ही खेलने की इच्छा जाहिर कर दी थी। तो छह महीने तक नोटिस क्यों नहीं भेजा गया। उन्होंने कहा, “अगर पहले नोटिस दिया जाता। तो हम समय पर जवाब दे देते। अब शनिवार और रविवार को कोर्ट बंद रहता है। ऐसे में हमें कानूनी मदद लेने का भी मौका नहीं मिला। विनेश ने दावा किया कि उन्होंने जून 2024 में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग (UWW) को भी संन्यास के बाद वापसी की जानकारी दे दी थी। उनके मुताबिक उन्होंने वापसी से जुड़ी सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली थीं। इसलिए उन्हें 26 जून 2026 तक अयोग्य ठहराने का फैसला गलत है।