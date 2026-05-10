यूपी में तारकोल महंगा होने से रुकीं इस मंडल की 500 सड़कें, अब सरकार की राहत के बाद फिर निर्माण कार्य शुरू होने के आसार

देवीपाटन मंडल के चार जिलों में सड़कों के निर्माण और मरम्मत का काम लंबे समय से प्रभावित चल रहा था। इसकी सबसे बड़ी वजह तारकोल की कीमतों में अचानक हुई भारी बढ़ोतरी रही। मार्च महीने में बड़ी संख्या में सड़क परियोजनाओं को मंजूरी मिलने के बाद अप्रैल में निर्माण कार्य शुरू हुआ था। लेकिन इसी दौरान अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण तारकोल के दाम तेजी से बढ़ गए। बताया जा रहा है कि महज 15 दिनों के भीतर तारकोल की कीमत लगभग दोगुनी हो गई। इससे सड़क निर्माण में लगी कंपनियों और ठेकेदारों की लागत काफी बढ़ गई। बढ़े खर्च को देखते हुए कई ठेकेदारों ने काम रोक दिया। और संशोधित लागत मंजूर करने की मांग करने लगे।