गोंडा में आमने-सामने भिड़ीं दो बाइकें, टक्कर के बाद लगी आग; पति-पत्नी समेत तीन घायल

गोंडा के करनैलगंज कोतवाली इलाके में शुक्रवार को एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया। चचरी-करनैलगंज मार्ग पर दोपहर करीब एक बजे दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों वाहनों से चिंगारी निकली और कुछ ही देर में आग भड़क उठी। हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोग घबरा गए। सड़क पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। जानकारी के मुताबिक पारा गांव के रहने वाले बड़काऊ अपनी पत्नी के साथ बाइक से घर लौट रहे थे। उसी समय सामने से करनैलगंज की ओर से आ रहे अंकित यादव की सुपर स्प्लेंडर बाइक उनकी बजाज सीटी 100 से भिड़ गई। टक्कर के बाद दोनों बाइकों का संतुलन बिगड़ गया। पेट्रोल फैलने से आग लग गई।