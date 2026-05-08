भैंस बेचकर पत्नी को पढ़ाया नर्स बनते ही… बोली अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी… अब दर-दर भटक रहा पति

राजेश का यह भी कहना है कि उसकी मां नेत्रहीन हैं। और पिता अर्ध विक्षिप्त हैं। ऐसे में वह उन्हें छोड़कर पत्नी के साथ अलग नहीं रह सकता। उसने आरोप लगाया कि पत्नी उस पर सप्ताह में एक-दो दिन कमरे पर आकर रहने का दबाव बना रही है। पीड़ित ने आशंका जताई कि यदि वह पत्नी के साथ अलग रहने गया। तो उसके साथ कोई अनहोनी भी हो सकती है। पीड़ित ने पुलिस से पत्नी और ससुराल पक्ष से उसका पैसा और जेवर वापस दिलाने तथा मामले में उचित कार्रवाई करने की मांग की है।