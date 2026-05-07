गोंडा में तंत्र मंत्र पूजा के नाम पर करोड़ों की ठगी! कलश में सांप दिखाकर उड़ाए सोना-चांदी, पुलिस ने दबोचे 5 शातिर

आरोपियों ने करीब 42 दिनों तक पूजा-पाठ कराया। इसके बाद 27 से 30 मार्च के बीच पीड़ित के घर पर अनुष्ठान किया गया। इस दौरान परिवार से लगभग 750 ग्राम सोने के जेवर, 750 ग्राम चांदी और अन्य धातुएं पूजा के नाम पर एक स्टील के डिब्बे में रखवाई गईं। पीड़ित के अनुसार पूजा के दौरान आरोपियों ने कलश में काला सांप दिखाकर पूरे परिवार को डरा दिया। देवता नाराज होने की बात कहकर सभी को कमरे से बाहर भेज दिया गया। बाद में विशेष पूजा के नाम पर दो लाख रुपये भी लिए गए। आरोपियों ने प्रयाग में आगे पूजा कराने की बात कही और पूजा स्थल के पास न जाने की हिदायत देकर फरार हो गए।