गोंडा में बहन की शादी का कार्ड बांटने निकले इकलौते भाई की सड़क हादसे में मौत, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

गोण्डा जिले के कोतवाली देहात क्षेत्र में मंगलवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। जिसमें एक युवक की जान चली गई। मृतक की पहचान खरगूपुर ग्राम पंचायत के अवरता मजरे के रहने वाले 25 वर्षीय राम प्रताप सिंह के रूप में हुई है। वह अपने परिवार के इकलौते बेटे थे। और चार बहनों के बीच अकेले भाई थे। जानकारी के अनुसार, राम प्रताप अपनी बहन की शादी का न्योता बांटकर घर लौट रहे थे। इसी दौरान जब वह नकहा गांव के पास एक चौराहे पर पहुंचे। तभी तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वह गंभीर रूप से घायल हो गए।