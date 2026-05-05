गोंडा में तमंचे के दम पर ज्वेलर्स से लूट का खुलासा: पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल, दो गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने बताया कि कर्नलगंज पुलिस और एसओजी टीम की देर रात बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। जिसमें एक लुटेरा पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से घायल हुआ है। इस दौरान दो बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। घायल बदमाश को तत्काल इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। इन दोनों लुटेरों के द्वारा अपने साथी के साथ मिलकर 28 अप्रैल को कर्नलगंज में एक ज्वेलर्स के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। इसके साथ ही 13 अप्रैल को बहराइच के कैसरगंज कोतवाली क्षेत्र में एक ज्वेलर्स के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। गोंडा पुलिस की इस घटना के खुलासे के लिए पांच टीमों के अथक प्रयास इस दौरान 70 किलोमीटर के दायरे में 5 सौ सीसीटीवी कैमरा की पड़ताल की गई। इनके कब्जे से सोने चांदी के आभूषण 5200 नगद एक मोबाइल और पल्सर मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट की बरामद की गई है।