‘मैं खुद विक्टिम हूं…’ विनेश फोगाट का छलका दर्द, बृजभूषण के गढ़ गोंडा में खेलने से किया इनकार

आज कुछ मजबूरियां ऐसी है कि मैं आप सभी को कुछ बताना चाहती हूं। मैं अभी नहीं बोलना चाहती थी, क्योंकि कोर्ट में केस पेडिंग है। देश के सामने सब सच्चाई सामने आ जाएगी। मैं बताना चाहती हूं कि उन 6 में से एक विक्टिम मैं खुद हूं, जिन्होंने शिकायत दी थी। हमारी गवाहिंयां अभी चल रही हैं। आप खुद सोच सकते हैं मेरा उसके घर पर जाना मतलब कि उसके कॉलेज में..हर कोई व्यक्ति उसी से रिलेटेड होगा। वहां पर जाकर कंपटीशन लड़ना, मेरे से मेरी टीम और देशवासियों की उम्मीदें जुड़ी हैं। लेकिन, मुझे नहीं लगता कि मैं वहां पर जाकर अपना 100% दे पाउंगी।