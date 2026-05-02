पिता के चिता राख अभी ठंडी नहीं पड़ी.. अब बेटे की सड़क दुर्घटना में मौत, 72 घंटे में दो मौतों से परिवार बदहवास, गांव में पसरा मातम

गोंडा जिले के कर्नलगंज थाना क्षेत्र के परसागोंडरी गांव के छोटीपुरवा मजरे में एक ही परिवार पर लगातार दो सड़क हादसों ने गहरा दुख छोड़ दिया है। पहले पिता की मौत हुई। उसके ठीक तीन दिन बाद बेटे की भी सड़क दुर्घटना में जान चली गई। इस घटना ने पूरे गांव को स्तब्ध कर दिया है। जानकारी के अनुसार, छोटीपुरवा के रहने वाले हृदयनारायण दुबे की तीन दिन पहले सड़क हादसे में मौत हो गई थी। वह साइकिल से गोंडा-लखनऊ मार्ग पर जा रहे थे। तभी पीछे से आ रहे एक डीसीएम वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। गंभीर हालत में उन्हें इलाज के लिए लखनऊ ले जाया गया। जहां गुरुवार को उन्होंने दम तोड़ दिया। परिवार अभी इस सदमे से उबर भी नहीं पाया था कि शुक्रवार रात एक और दर्दनाक हादसा हो गया।