पिता के चिता राख अभी ठंडी नहीं पड़ी.. अब बेटे की सड़क दुर्घटना में मौत, 72 घंटे में दो मौतों से परिवार बदहवास, गांव में पसरा मातम

गोंडा जिले के कर्नलगंज क्षेत्र के परसागोंडरी गांव में एक ही परिवार पर ऐसा दुख टूटा है। जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। पिता की सड़क हादसे में मौत के बाद अभी घर का माहौल संभला भी नहीं था कि तीन दिन के भीतर ही बेटे की भी दुर्घटना में जान चली गई। लगातार दो मौतों से परिवार पूरी तरह टूट गया है। पूरे गांव में शोक की लहर है।
गोंडा जिले के कर्नलगंज थाना क्षेत्र के परसागोंडरी गांव के छोटीपुरवा मजरे में एक ही परिवार पर लगातार दो सड़क हादसों ने गहरा दुख छोड़ दिया है। पहले पिता की मौत हुई। उसके ठीक तीन दिन बाद बेटे की भी सड़क दुर्घटना में जान चली गई। इस घटना ने पूरे गांव को स्तब्ध कर दिया है। जानकारी के अनुसार, छोटीपुरवा के रहने वाले हृदयनारायण दुबे की तीन दिन पहले सड़क हादसे में मौत हो गई थी। वह साइकिल से गोंडा-लखनऊ मार्ग पर जा रहे थे। तभी पीछे से आ रहे एक डीसीएम वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। गंभीर हालत में उन्हें इलाज के लिए लखनऊ ले जाया गया। जहां गुरुवार को उन्होंने दम तोड़ दिया। परिवार अभी इस सदमे से उबर भी नहीं पाया था कि शुक्रवार रात एक और दर्दनाक हादसा हो गया।
हृदयनारायण दुबे के बेटे रामजी दुबे घर के बाहर सड़क किनारे गए थे। तभी एक तेज रफ्तार बाइक ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वह दूर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद परिजन उन्हें तुरंत इलाज के लिए बालपुर के अस्पताल ले गए। जहां से हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। लेकिन गोंडा पहुंचने से पहले ही उनकी हालत बिगड़ गई। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
रामजी दुबे पांच भाइयों में दूसरे नंबर पर थे। अभी उनकी शादी भी नहीं हुई थी। परिवार की जिम्मेदारी मुख्य रूप से पिता और बेटे पर ही थी। जो दोनों अब इस दुनिया में नहीं रहे। छोटे भाई श्यामनारायण दुबे का रो-रोकर बुरा हाल है। उनका कहना है कि घर चलाने वाले दोनों ही लोग चले गए। अब परिवार कैसे संभलेगा। यह समझ नहीं आ रहा। पुलिस ने बाइक सवार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। और जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों और प्रशासन ने परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। लगातार दो मौतों से पूरा गांव गहरे दुख में डूबा हुआ है।
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