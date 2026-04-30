10 हजार की रिश्वत लेते ग्राम विकास अधिकारी गिरफ्तार, विभाग ने किया सस्पेंड… जन्म प्रमाण पत्र से जुड़ा मामला

शिकायतकर्ता अजमल, जो कोल्हीगरीब गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने एंटी करप्शन टीम को बताया कि उनके परिचित अजहरुद्दीन के बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सचिव लगातार पैसे मांग रहे थे। कई बार अनुरोध करने के बावजूद बिना रिश्वत दिए काम नहीं किया जा रहा था। जिससे परिवार काफी परेशान था। मामले की गंभीरता को देखते हुए एंटी करप्शन टीम ने योजना बनाकर कार्रवाई की। तय योजना के अनुसार जैसे ही सचिव ने रिश्वत की रकम ली। टीम ने उन्हें मौके पर ही पकड़ लिया। गिरफ्तारी के दौरान उनकी जेब से रिश्वत के पैसे भी बरामद किए गए। इस पूरी कार्रवाई का वीडियो भी सामने आया है। जिसमें पैसे लेते हुए उन्हें साफ देखा जा सकता है।